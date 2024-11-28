أبرزها الزمالك، مواعيد مباريات مودرن سبورت بمسابقة كأس الرابطة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 28 نوفمبر 2024 09:29 مساءً - أعلنت رابطة الأندية المحترفة مواعيد مواجهات دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة موسم 2024/2025.

وأوقعت قرعة المسابقة فريق مودرن سبورت بالمجموعة الأولى رفقة الزمالك وسموحة وبتروجت والجونة.

مواعيد مباريات مودرن سبورت بمسابقة كأس الرابطة

وجاءت مباريات الفريق على النحو التالي:

الجولة الأولى:

مودرن سبورت أمام بتروجت، يوم الأربعاء ١١ ديسمبر على ملعب ستاد بتروسبورت الساعة ٨ مساءً.

الجولة الثانية:

مودرن سبورت أمام سموحة يوم الأحد ٢٣ مارس على ملعب ستاد القاهرة الساعة ٩ مساءً. ا

الجولة الثالثة:

الزمالك أمام مودرن سبورت يوم الأربعاء ٢ ابريل على ملعب ستاد القاهرة الساعة ٥ مساءً.

الجولة الرابعة:

الجونة أمام مودرن سبورت يوم الأربعاء ٢٣ ابريل على ملعب خالد بشارة الساعة ٥ مساءً.

الدوري المصري، تنطلق مباريات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز يوم السبت المقبل بثلاث مواجهات، وينتظر الأهلي لقاء يوم الأحد المقبل أمام البنك الأهلي فيما يحل الزمالك ضيفا على غزل المحلة يوم الاثنين المقبل.

وجاءت مواعيد مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز كالتالي:

مواعيد مباريات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز



السبت 30 نوفمبر

زد ضد حرس الحدود 5 مساء - ستاد السلام بدلا من ستاد القاهرة

سيراميكا ضد مودرن سبورت 5 مساء - ستاد المقاولون

الاتحاد ضد طلائع الجيش 8 مساء - ستاد الإسكندرية

الأحد 1 ديسمبر

البنك الأهلي ضد الأهلي 5 مساء - ستاد السلام بدلا من ستاد القاهرة

سموحة ضد الجونة 8 مساء - ستاد الإسكندرية

إنبي ضد الإسماعيلي 8 مساء - ستاد المقاولون

الاثنين 2 ديسمبر

المصري ضد بيراميدز 5 مساء - ستاد السويس الجديد

بتروجت ضد فاركو 5 مساء - ستاد الكلية الحربية

غزل المحلة ضد الزمالك 8 مساء - ستاد غزل المحلة

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