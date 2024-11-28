البترول تطلق برنامجا تدريبيا لأساسيات إدارة سلامة العمليات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 28 نوفمبر 2024 11:33 مساءً - أطلقت وزارة البترول والثروة المعدنية، اليوم الخميس، البرنامج التدريبي لأساسيات إدارة سلامة العمليات بالتعاون بين الوزارة والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة إنبي، وباعتماد دولي من المعهد البريطاني للمهندسين الكيميائيين IChamE كمؤسسة مرموقة في مجال الاعتماد والمراجعة للبرامج التدريبية لسلامة العمليات.

تأهيل المتدربين من أهم أهداف البرنامج

ويهدف البرنامج إلى تأهيل المتدربين على تطبيق أفضل الممارسات في مجال إدارة سلامة العمليات في قطاع البترول والغاز.

حضر فعاليات إطلاق البرنامج بمركز شركة إنبي للتدريب المهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لمكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي والمهندس وائل لطفي رئيس شركة إنبي والمهندسة إيمان وافي مساعد رئيس هيئة البترول لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وعدد من رؤساء ومسؤولي شركات قطاع البترول.

الاهتمام بالعنصر البشري أهم أولويات وزارة البترول

وأكد المهندس معتز عاطف وكيل الوزارة للمكتب الفني ومكتب الوزير والمتحدث الرسمي أن الاهتمام بالعنصر البشري يعد أهم أولويات الوزارة إيمانًا بدورهم الهام والحيوي سواء حاليًّا أو في المستقبل، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ مرحلتين حتى الآن من عملية الاستفادة بالخبرات التي اكتسبها المتدربين في برنامج تأهيل الكوادر المتوسطة حيث شملت المرحلة تكليف 15 معاونًا لقيادات القطاع فيما تم تكليف 16 معاونًا ضمن المرحلة الثانية ويتم حاليًا الإعداد للمرحلة الثالثة، وأضاف أن الوزارة تقدم كافة الدعم والمساندة للكوادر الشابة للإبداع وتقديم الأفكار المبتكرة ونقل الخبرات التى يكتسبونها بما يفيد منظومة العمل البترولي.

رئيس إنبي يؤكد أن البرنامج يشمل مائة متدرب شهريا

وأوضح المهندس وائل لطفي رئيس شركة إنبي في كلمته أن البرنامج يشمل مائة متدرب وسيعقد بواقع مرتين شهريًّا ويستمر في عام 2025، مشيرًا إلى أنه من خلال هذه البرامج سنكون قادرين على تحويل سلوكيات الحفاظ على السلامة من التزام بالتعليمات إلى ثقافة ومنهج حياة لدى العنصر البشري سواء من العاملين في القطاع أو خارجه من العاملين بشركات القطاع الخاص والدول العربية، وأن كافة مقار شركة إنبي مجهزة لبدء البرامج التدريبية.

وقدمت المهندسة إيمان وافى عرضًا تقديميًا حول الاستعدادات التي تمت لبدء البرنامج التدريبي حيث بدأت منذ عام 2019 وشهدت تنفيذ مرحلتين لإعداد مدربين معتمدين داخل وخارج مصر لبدء تنفيذ البرنامج مما يعد مكسبًا كبيرًا وذلك لامتلاك قطاع البترول لهذه المنظومة التدريبية بمستويات عالمية، مشيرةً إلى أن الهدف هو استدامة أسس سلامة العمليات وتأصيلها في كافة أوجه العمل البترولي.

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