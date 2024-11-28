مشاهير العرب - رمضان 2025.. رامز جلال يتصدر التريند بسبب برنامجه الجديد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 28 نوفمبر 2024 11:18 مساءً - رامز جلال.. تصدر اسم الفنان رامز جلال تريند جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعد انتشار تسريبات حول اسم برنامجه في رمضان 2025 إلى جانب تسريب أسماء ضحاياه.

والجدير بالذكر أن الشركة المنتجة لبرنامج رامز جلال في رمضان 2025، لم تعلن عن الاسم النهائي للبرنامج إلى الآن، ومن المتوقع أن يتم البدء في تصوير البرنامج على أراضي المملكة العربية السعودية خلال شهر يناير المقبل.

أسماء برنامج رامز جلال في خلال مواسم رمضان الماضية

- في عام 2009 قدم برنامج رامز حول العالم.

- في عام 2010 قدم برنامج رامز حول العالم الجزء الثاني.

- في عام 2010 قدم برنامج لقاء مستحيل.

- في عام 2011 قدم برنامج رامز قلب الأسد.

- في عام 2012 قدم برنامج رامز ثعلب الصحراء.

- في عام 2013 قدم برنامج رامز عنخ آمون.

- في عام 2014 قدم برنامج رامز قرش البحر.

- في عام 2015 قدم رامز واكل الجو.

- في عام 2016 قدم برنامج رامز بيلعب بالنار.

- في عام 2017 قدم برنامج رامز تحت الأرض.

- في عام 2018 قدم برنامج رامز تحت الصفر.

- في عام 2019 قدم برنامج رامز في الشلال.

- في عام 2020 قدم برنامج رامز مجنون رسمي.

- في عام 2021 قدم برنامج رامز عقله طار.

- في عام 2022 قدم برنامج رامز موفي ستار.

- في عام 2023 قدم برنامج رامز رامز نيفر إند.

- في عام 2024 قدم برنامج رامز جاب من الآخر.

ضحايا برنامج رامز جلال في رمضان 2025

ومثل كل عام يستضيف الفنان رامز جلال، خلال برنامجه العديد من الشخصيات الرياضية، ومن المتوقع هذا الموسم أن يتواجد به:

-لاعب نادي الأهلي إمام عاشور.

-لاعب نادي الأهلي محمد الشناوي.

-لاعب نادي الأهلي وسام علي.

-لاعب نادي الأهلي مروان عطية.

-الفنان أحمد فهمي.

-الفنانة مي عمر.

-الفنانة شيماء سيف.

- الفنان هشام ماجد.

-الفنان مصطفى خاطر.

القنوات الناقلة لبرنامج رامز جلال في رمضان 2025

ومن المقرر أن يعرض برنامج رامز جلال 2025 على شاشة قنوات «إم بي سي 1، قناة إم بي سي مصر، منصة شاهد نت، قناة إم بي سي 5، قناة إم بي سي العراق».