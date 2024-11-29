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وزير الثقافة يتفقد معرض "ومضات خزفية" في قاعة الباب (صور) - أخبار كلمتك

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وزير الثقافة يتفقد معرض "ومضات خزفية" في قاعة الباب (صور) - أخبار كلمتك

وزير الثقافة يتفقد معرض "ومضات خزفية" في قاعة الباب (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 12:36 صباحاً - تفقد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، اليوم معرض الدكتور فتحي عبد الوهاب، تحت عنوان "ومضات خزفية"، الذي تستضيفه "قاعة الباب"، التابعة لقطاع الفنون التشكيلية، برئاسة الدكتور وليد قانوش.

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وأشاد الدكتور أحمد فؤاد هنو، بالأعمال المعروضة، مشيرًا إلى أن معرض "ومضات خزفية" يمثل إسهامًا متميزًا في المشهد الفني، حيث يقدم الدكتور فتحي عبد الوهاب، رؤية مبتكرة تعكس التفاعل بين الخيال والطبيعة من خلال تطويع الخزف لعمل لوحات فنية وأعمال خزفية متميزة، وأضاف أن هذا النوع من الإبداع يعكس عمق التجربة الفنية المصرية، ويدعو للتأمل في جماليات الطبيعة المحيطة بنا، وتأثيرها في المخيلة الإنسانية".

 

معرض الدكتور فتحي عبد الوهاب 

يستمر المعرض حتى‏ 7 ديسمبر، ويضم مجموعة من الأواني والبلاطات الخزفية التي تحمل روح التصوير، منفذة بألوان وتقنيات البريق المعدني لتعبر عن تأثير الخيال في الحياة من خلال رؤية خاصة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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