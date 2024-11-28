مشاهير العرب - بعد اتهامه بالسرقة.. أحمد سعد يساند المخرج عمر زهران - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 28 نوفمبر 2024 10:57 مساءً - حرص الفنان أحمد سعد على مساندة المخرج عمر زهران، وذلك بعد أزمته مع زوجة المخرج خالد يوسف، حيث اتهمته بسرقة مصوغات ذهبية من منزلها.

وشارك سعد، متابعيه عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صورة له برفقة عمر زهران وعلق عليها قائلا: «عمر زهران أنظف وأطهر خلق الله، اللهم إنك أعلم بأن عبدك الشريف الطاهر، عمر بريء، وأنا أشهد أمام الله أنه خير صديق وأخ، وإنه في حياتي شخص إيجابي جدا جدا».

آخر أعمال أحمد سعد

ومؤخرا طرح المطرب أحمد سعد، أجدد أعماله الغنائية التي تحمل اسم 123، عبر قناته على اليوتيوب، وجميع منصات استماع الموسيقى.

وجاءت أغنية 123 عقب النجاح الذي حققته أغنيته الأخيرة «سعودي وأسمر»، وهي من كلمات إيمان عظيم، وألحان سامح كريم، وتوزيع موسيقي إلهامي دهيمة، وأدهم دهيمة.

وتقول كلمات أغنية 123 لـ أحمد سعد:

«أنا شفت كتير مآسي

ملهمش بر راسي

والظلم ماكنش حبه

وعمري ما كنت ناسي

أنا شفت كتير مأسي

ملهمش بر راسي

والظلم مكنش حبه

وعمري ما كنت ناسي

حصلي

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أنا فاكر كل حاجة

خدوا مني كل حاجة

مسابوش ولا أي حاج».