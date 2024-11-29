مسلسل وتر حساس الحلقة 25، كاميليا تواجه رشيد بحقائق صادمة عن ماضيه - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 12:04 صباحاً - دارت أحداث مسلسل وتر حساس الحلقة 25 حول قيام سلمى بإخراج علي من المصحة مقابل ألا يساومها على حضانة غالية خاصة بعد معرفة الأخيرة أن والدها على قيد الحياة من الصحافة، ويخرج علي ويخبر سلمى أنه سيعيد كل ما ضاع منه في الماضي.

وتأتي سلمى إلى منزل علي ومعها غالية، ويستقبلها علي بحفاوة ولكنها تقابله هي بغضب لأنه أخفى وجوده هو وسلمى عنها، ولكن مع الوقت تلين غالية وتتجاوب مع والدها، وتحاول سلمى مساومة علي من جديد ولكنه يرفض.

ويظهر علي في لقاء تليفزيوني ويكشف سر عودته بعد الموت ويحكي القصة المزيفة التي اتفق مع سلمى أن يقولها لابنته، ووجه من خلال البرنامج رسالة حب إلى غالبة التي شعرت بالحب والفخر بوالدها.

وخلال الحلقة تساعد ليلى صديقها عبد الرحمن بمنحه شقتها هي ومازن مؤقتا بعدما أخذت منه طليقته الشقة التي كان يسكن بها، أما مازن فيتقرب من رغدة ويعيدها إلى المنزل في ظل سوء حالتها النفسية بعدما خسرت سلمى إثر مساندتها لكاميليا، وبعدما واجهها علي بأنها أسوء من سلمى وأنها تغير منها لأنها لم تلجأ للزواج من رجل أكبر منها في السن كما فعلت رغدة، وفي منزل الأخيرة ترفض أن يتركها مازن بينما كان مختار يراقبهما ويخبر عادل بمكان تواجد مازن استعدادًا للانتقام.

وتواصل كاميليا مساعدة علي وتقرر استغلال إصابة والدة سلمى بمرض القلب ليكون هو المبرر لعدم حصولها على حضانة غالية، بينما تواصل أيضًا بحثها في ماضي رشيد وتكتشف أنه غير موجود بالقيد العائلي لاثنين من أبناء عمه، وتتحدث مع والدها في الأمر ويشعران أن هناك شيئًا مريبًا، وتقرر كاميليا مواجهة رشيد بهذا الماضي.

تفاصيل مسلسل وتر حساس

ومسلسل وتر حساس مكون من ٤٥ حلقة، ويشارك في بطولته إلى جانب صبا مبارك الفنانة هيدي كرم والفنان محمد علاء والفنانة إنجي المقدم والفنان أحمد جميل سعيد والفنان محمد العمروسي والفنانة لطيفة فهمي والفنان تميم عبده والفنان محمد علي رزق، والمسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج، ويقدم المسلسل الخيانة الزوجية والعلاقات المتشابكة والمعقدة في ظل أجواء من التشويق.

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