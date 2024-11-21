مشاهير العرب - تامر كروان يكشف عن كواليس تحضيره لموسيقى مسلسل «ذات» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 21 نوفمبر 2024 10:05 مساءً - كشف تامر كروان، مؤلف الموسيقى التصويرية عن كواليس تحضيره لمسلسل ذات بالتعاون مع المخرجة كاملة أبو ذكري، مشيرا إلى أن العمل أخذ منه مجهودًا كبيرًا.

وقال كروان خلال ندوته التي أقيمت اليوم ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي، إن تأجيل العمل على مسلسل ذات لمدة عام جاء في صالحة حيث ساعده ذلك على التأني في تحضيراته للموسيقى التصويرية للمسلسل معقبا: «ذات تم تأجيله عامًا، وفكرة التأجيل ساعدتني كثيرًا، لأني ركزت أكثر في الموسيقى».

وأشار إلى أن المخرجة كاملة أبو ذكري ساعدته كثيرا في تحضيراته للموسيقى من خلال توفير المراجع التي تساعده على انتقاء الموسيقى التي تتناسب مع العمل قائلا: «لكي تساعدني كاملة أبو ذكري، أرسلت لي مواد أرشيفية بها العديد من التفاصيل بشأن تاريخ مصر، وفي النهاية خرج تتر ذات يشبه تاريخ مصر».

وتابع تامر كروان: «استخدمت في ذات آلة الهارب وهي فرعونية كي تعطي بُعد تاريخي، ثم استخدمت أوركسترا من حضارات مصرية وغير مصرية، كي تعطي إحساس تاريخي وفرعوني، وركزت على فكرة أن الثقافة المصرية عالمية، ومتنوعة».

حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

وكان قد انطلق حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45 يوم الأربعاء الماضي داخل دار الأوبرا، ومن المقرر أن تمتد فعاليات المهرجان حتى يوم 22 نوفمبر الجاري.

وشهد حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي حضور عدد من نجوم الوسط الفني أبرزهم: حسين فهمي رئيس المهرجان وزوجته، الفنان طه دسوقي، إلهام شاهين وآخرين من الفنانين.