ميلان يعلن رسميا تجديد عقد نجمه حتى 2029 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 28 نوفمبر 2024 09:29 مساءً - أعلن نادي ميلان الإيطالي، مساء اليوم الخميس، عن تمديد عقد أحد نجومه؛ ليستمر داخل قلعة سان سيرو لأطول فترة ممكنة.

ميلان يمدد عقد جابيا حتى 2029

وذكر ميلان في بيان عبر موقعه الرسمي، أن النادي نجح في تمديد عقد ماتيو جابيا، مدافع الروسونيري، حتى 30 يونيو 2029.

وأضاف النادي: "ولد ماتيو عام 1999، وارتدى قميص الروسونيري منذ أن كان عمره 12 عاما، وتتوافق تصميمه ومساهمته سواء داخل أو خارج الملعب مع قيم النادي.. وبعد 84 مباراة و5 أهداف، سيواصل ميلان وجابيا كتابة قصتهما معا".

وتشير عدة تقارير صحفية إلى أن جابيا سيحصل على راتب سنوي بقيمة 2 مليون يورو بدلا من مليون يورو كان يحصل عليها في الفترة الماضية.

ويعد جابيا من ناشئي ميلان وسبق أن خرج معارا لفترات قصيرة مع ناديي لوكيزي الإيطالي وفياريال الإسباني.

مشوار ميلان هذا الموسم في الدوري الإيطالي

وجمع فريق ميلان 19 نقطة من أصل 36 ممكنة بعد مرور 13 جولة من عمر الكالتشيو، ويتبقى له مباراة مؤجلة.

وبحسب شبكة "ميلان بريس"، فإن الروسونيري جمع 19 نقطة فقط حتى الآن، أقل مما جمعه في المواسم الأربعة السابقة بعد خوضه نفس عدد المباريات في الدوري الإيطالي.

وأوضحت الشبكة، أن حتى لو فاز ميلان بمباراته المؤجلة، فإنه سيصل إلى 22 نقطة وهو رصيد أقل أيضًا من الذي حصده في أول 13 مباراة منذ عام 2020 تحت قيادة ستيفانو بيولي.

وأشارت الشبكة، إلى أن ميلان حصد 28 نقطة في موسم 2020-2021، و32 نقطة في موسم 2021–2022 الذي فاز فيه بلقب الدوري الإيطالي، و26 نقطة في موسم 2022–2023، وأخيرًا 23 نقطة في موسم 2023–2024.

ويحتل ميلان المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 19 نقطة.

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