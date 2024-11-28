مشاهير العرب - بعد ظهورها رفقة نجلها.. هاجر الشرنوبي تتصدر التريند - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 28 نوفمبر 2024 11:39 مساءً - تصدر اسم الفنانة هاجر الشرنوبي، تريند جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد احتفالها بعيد ميلاد نجلها على طريقتها الخاصة.

وفي وقت سابق نشرت هاجر الشرنوبي، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورا تجمعها بنجلها وأرفقتها بتعليق أعربت من خلاله عن مدى سعادتها بليلة عيد ميلاد نجلها، وبلوغه عام جديد وهو في صحة وسعادة، قائلة: «كبر الولد، كل سنة وأنت طيب يا أحلي حاجة في حياتي، أخويا وصاحبي وابني حبيبي، كل سنة وأنت القوس اللي رشق في قلبي من يوم ما اتولد، ابن عمُري».

زواج هاجر الشرنوبي من المنتج أحمد الجابري

ومؤخر احتفلت الفنانة هاجر الشرنوبي، بحفل زفافها على المنتج أحمد الجابري، المقام بالساحل الشمالي، وكان ذلك في شهر سبتمبر 2024.

وشهد حفل الزفاف حضور العائلة وعدد من الأصدقاء من الوسط الفني، ومن خارجه.

وشاركت هاجر الشرنوبي، متابعيها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» مجموعة صور من كواليس استعدادتها لحفل الزفاف ظهرت خلالها مرتدية فستان زفاف أبيض اللون وتميز الفستان ببساطته.

وطالبت هاجر الشرنوبي متابعيها بالدعاء لنجلها: «دعواتكم بالنجاح وصلاح الحال وربنا يفرح قلوبكم بأولادكم جميعًا، وما تنسوش ما شاء الله علشان لسه فاكين الجبس والنبي».

آخر أعمال هاجر الشرنوبي

يذكر أن مسلسل العودة، بطولة الفنان شريف سلامة، الذي عرض في رمضان 2024، كان آخر أعمال هاجر الشرنوبي، وجسدت هاجر شخصية مروة، هذه السيدة زوجة حمزة، وابنة خالة تارا، والتي أتت من الصعيد، وتمر ببعض الظروف الخاصة خلال أحداث العمل.

ودارت أحداث المسلسل في إطار اجتماعي ممزوج بالطابع الصعيدي، ويناقش بعض القضايا الهامة في المجتمع، وتم تصوير العمل في الأقصر، والعمل مكون من 30 حلقة.