مشاهير العرب - أبرز الحضور في معرض الفنون التشكيلية لـ مهرجان الفيوم السينمائي.. «صور» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 28 نوفمبر 2024 11:39 مساءً - شهد معرض الفن التشكيلي الذي نظمه مهرجان الفيوم السينمائي الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة مساء اليوم، ضمن برنامج الفنون المعاصرة بالمهرجان حضور العديد من نجوم الفن صناع السينما العرب والنقاد والإعلاميين.

وكان من أبرز النجوم الذين حرصوا على التواجد في معرض الفن التشكيلي الذي أقيم على هامش فعاليات مهرجان الفيوم السينمائي الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة كل من «أحمد فتحي، وسلوى محمد علي، وبشرى، وداليا مصطفى، والمخرج هاني لاشين رئيس المهرجان، والمخرج عمر عبد العزيز، ونيرمين عامر مسئوله المعرض»، وآخرين.

ولقد تضمن المعرض مجموعة من اللوحات الفنية التي رسمها نخبة من الفنانين التشكيليين من مصر والعالم وكان من أبرزها اللوحات المستوحاة من وجوه الفيوم، وعبر المتواجدون عن إعجابهم بمستوى اللوحات خاصة أنها لفنانين من دول مختلفة تضم ثقافات متعددة.

حفل افتتاح مهرجان الفيوم السينمائي الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة

وانطلقت مساء أمس، فعاليات حفل افتتاح الدورة الأولى من مهرجان الفيوم السينمائي الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة بحضور الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم وكوكبة من نجوم الفن بالإضافة إلى عدد كبير من قيادات المحافظة وعدد كبير من الزملاء من الصحفيين والإعلاميين.

أبرز الحضور بمهرجان الفيوم السينمائي الدولي لأفلام البيئة

شهد حفل افتتاح مهرجان الفيوم السينمائي الدولي لأفلام البيئة في دورته الأولى حضور العديد من نجوم الفن أبرزهم: رانيا فريد شوقي وحمزة العيلي وأحمد مجدي ووالده المخرج مجدي أحمد علي والمخرج عمر عبد العزيز والمخرج خالد عبد الجليل، وآخرين من نجوم الفن.، ومن المقرر أن تمتد فعاليات المهرجان حتى يوم 30 نوفمبر الجاري.