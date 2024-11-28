الأونروا: إسرائيل رفضت وعرقلت 91 محاولة لإيصال المساعدات إلى شمالي غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 28 نوفمبر 2024 11:42 مساءً - أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في بيان صادر عنها، اليوم الخميس، أن 82 من أصل 91 محاولة قامت بها لإيصال المساعدات إلى أهالي شمال قطاع غزة المحاصر بين 6 أكتوبر و25 نوفمبر، قد تم رفضها وعرقلة 9 محاولات أخرى من قبل جيش الاحتلال.

إسرائيل تعرقل وصول المساعدات إلى شمالي غزة

وقالت وكالة الأونروا في بيانها اليوم الخميس:" إن ظروف البقاء على قيد الحياة تتدهور بشكل حاد بالنسبة لحوالي 65 - 75 ألف شخص لا يزالون موجودين في شمالي القطاع الذي يتعرض لتصعيد إسرائيلي متواصل، وسط تدهور الأوضاع الإنسانية".

وأوضحت الأونروا في بيانها أن "مناطق جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون ظلت ممنوعة إلى حد كبير من تلقي المساعدات الإنسانية لأسابيع، وسط استمرار الأعمال العدائية العنيفة"، ووصفت الأوضاع في هذه المناطق بأنها "تتجاوز حدود البؤس".

شمال غزة يشهد أوضاع مأساوية

وأشارتِ الأونروا إلى أن "الأيام الثلاثة الماضية شهدت هطولًا غزيرًا للأمطار وانخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، بينما آلاف العائلات التي نزحت من المناطق المحاصرة تواجه الآن برد الشتاء وأمطاره دون توفر بطانيات أو فرشات أو ملاذات تحميهم من المياه".

وأكدت أنه في الفترة من 6 أكتوبر إلى 25 نوفمبر، قامت الأمم المتحدة بمحاولات متكررة بلغت 91 محاولة للوصول إلى تلك المناطق الثلاث لتقديم مساعدات إنسانية منقذة للحياة، إلا أن 82 من هذه المحاولات تم رفضها بشكل قاطع، في حين تمت إعاقة 9 منها.

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