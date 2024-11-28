الجيش السوري يدفع بتعزيزات عسكرية لصد هجوم هيئة تحرير الشام على حلب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 28 نوفمبر 2024 09:24 مساءً - دفع الجيش السوري، مساء اليوم، بتعزيزات عسكرية شملت الفرقة الرابعة والفرقة 25 مهام خاصة والفرقة 11 وهي تشكيلات مقاتلة إلى حلب وإدلب، لصد هجوم جبهة النصرة “هيئة تحرير الشام”.

تعزيزات عسكرية سورية لصد هجوم تحرير الشام

وحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، التشكيلات العسكرية التى دفع بها الجيش السوري، تشمل أسلحة ثقيلة ومدرعات ومئات الجنود لصد تقدم هيئة تحرير الشام والفصائل المتقدمة باتجاه ضواحي مدينة حلب.

وفي سياق ذلك، نزحت عائلات من ضواحي حلب والأحياء الغربية ونبل والزهراء، تخوفا من هجوم الهيئة والقصف على المناطق المدنية.

هيئة تحرير الشام تقطع طريق دمشق حلب الدولي

وقطعت هيئة تحرير الشام والفصائل المسلحة المساندة لها طريق دمشق-حلب الدولي “m5” عند بلدة الزربة في ريف حلب، إضافة إلى السيطرة على عقدة الطريقين الدوليين “m4″ و”m5” عند مدينة سراقب، وبذلك يتوقف الطريق عن العمل بعد إعادة افتتاحه من قبل قوات النظام قبل سنوات.

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وتتصاعد حدة المواجهات العسكرية العنيفة بين هيئة تحرير الشام والفصائل من طرف، والقوات السورية في ريفي حلب وإدلب منذ فجر أمس الأربعاء، مما أسفر عن ارتفاع عدد القتلى إلى نحو 200 شخص من الجيش والعناصر المسلحة.

وتحدثت تقارير إعلامية، عن تحضير هيئة تحرير الشام للعمليات ضد الجيش السوري، منذ ثلاثة أشهر، وتم تأجيلها على خلفية العدوان على لبنان، ومنحت الضوء الأخضر لانطلاقها بعد ساعات من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، فجر الأربعاء الماضى.

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