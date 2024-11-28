اتحاد كأس الخليج العربي يطلب الاستعانة بالحكم محمود عاشور - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 28 نوفمبر 2024 09:41 مساءً - خاطب اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم الاتحاد المصري لكرة القدم بشكل رسمي، للاستعانة بخدمات الحكم الدولي محمود عاشور، للانضمام لقائمة حكام كأس الخليج العربي.

وتقام منافسات النسخة السادسة والعشرين لكأس الخليج العربي لكرة القدم في الأراضي الكويتية، بين يومي الحادي والعشرين من ديسمبر 2024 والثالث من يناير 2025.

وتسود أزمة داخل داخل الحكام برئاسة ياسر عبد الرؤوف، بسبب البيان التي أصدرته بشأن عدم معاقبة أي عنصر من عناصر اللعبة ونفي كافة ما أثير في وسائل الإعلام.

بيان من لجنة الحكام الرئيسية

أصدرت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة برئاسة ياسر عبد الرؤوف، بيانًا رسميًّا، تؤكد من خلاله أنها لم تقم بأى تقييم فني للحالات التحكيمية الجدلية التي شهدتها مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، حسب ما أوردته عدد من المنصات الإعلامية.

وتابعت لجنة الحكام الرئيسية باهتمام بعض ما تم تداوله ونشره عبر المنصات الإعلامية المختلفة، من تصريحات منسوبة لرئيسها أو لأعضائها، متضمنة آراء شخصية في بعض الحالات التحكيمية، أو قرارات إيقاف لبعض الحكام، أو مناقشات تمت مع حكام الجولة الثالثة لدوري NILE.

وتنفي لجنة الحكام جملة وتفصيلًا كل ما يثار حول تلك الموضوعات، وتؤكد على ما جاء في البيان الأول للجنة، بأن أي خبر أو معلومة تخص الشأن التحكيمي ستكون من خلال الموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم فقط.

كما تؤكد اللجنة على احترامها الكامل الإعلاميين شركاء تطوير المنظومة الكروية بشكل عام والتحكيمية بشكل خاص.

وتهيب لجنة الحكام ببعض الإعلاميين التأكد من المعلومة أو الخبر من مصادرها الرئيسية.

الأزمة بين الحكام ولجنة التحكيم

وتكمن الأزمة في استياء عدد كبير من حكام الدوري من تجاهل ونفي لجنة الحكام إيقاف الحكم الدولي محمود عاشور، لاختراق تعليمات اللجنة بعدم التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي، حيث حذرت لجنة الحكام من استخدام السوشيال ميديا وهو ما خالفه الحكم الدولي.

وأكد مصدر أن لجنة الحكام قررت إيقاف أحد حكام الدوري بسبب اختراقه تعليمات اللجنة والتحدث للاعلام فلماذا هذا لم يتم مع محمود عاشور الذي لم يتم إيقافه وتم إعلان نفي أي عقوبة في بيان رسمي أصدرته اللجنة.

واجتمعت لجنة الحكام بشأن حسم إيقاف محمود عاشور من عدمه حيث إن أعضاء اللجنة كانت ترغب في صرف النظر عن إيقاف عاشور ولكن مع غضب الحكام وإرسال رسائل “ اسكرين شوت” لأعضاء اللجنة باختراق الحكم الدولي لتعليمات اللجنة أصبحت لجنة ياسر عبد الرؤوف في موقف محرج.

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