أستاذ طرق: خط الرورو المصري الإيطالي استفادة من موقع مصر المتميز.. وبوابة لأوروبا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 28 نوفمبر 2024 09:30 مساءً - قال الدكتور عبد الله أبو خضرة، أستاذ الطرق بجامعة بني سويف، إن المعطيات كانت تستدعي تعظيم الاستفادة من موقع مصر الفريد المستحيل تكراره.

وأضاف «أبو خضرة»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أنّ إطلاق خط الرورو المصري - الإيطالي جرى العمل عليه بعدما تم تجهيز البنية التحتية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار إلى أن الدولة المصرية بوابة لقارة مليئة بالموارد، فكان لابد من الاستفادة الكبيرة من موقع مصر، لنقل الموارد للقارة الأوروبية.

وأكد أن مصر من أفضل 10 دول على مستوى الموقع، مضيفا أن الدولة نفذت خطة محددة وواضحة لتطوير الموانئ بالكامل.

وأوضح أن الدولة عملت على إقامة شبكة نقل قوية للربط بين هذه الموانئ مع بعضها البعض.