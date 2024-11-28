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أستاذ طرق: خط الرورو المصري الإيطالي استفادة من موقع مصر المتميز.. وبوابة لأوروبا - أخبار كلمتك

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أستاذ طرق: خط الرورو المصري الإيطالي استفادة من موقع مصر المتميز.. وبوابة لأوروبا - أخبار كلمتك

أستاذ طرق: خط الرورو المصري الإيطالي استفادة من موقع مصر المتميز.. وبوابة لأوروبا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 28 نوفمبر 2024 09:30 مساءً - قال الدكتور عبد الله أبو خضرة، أستاذ الطرق بجامعة بني سويف، إن المعطيات كانت تستدعي تعظيم الاستفادة من موقع مصر الفريد المستحيل تكراره.

وأضاف «أبو خضرة»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أنّ إطلاق خط الرورو المصري - الإيطالي جرى العمل عليه بعدما تم تجهيز البنية التحتية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار إلى أن الدولة المصرية بوابة لقارة مليئة بالموارد، فكان لابد من الاستفادة الكبيرة من موقع مصر، لنقل الموارد للقارة الأوروبية.

وأكد أن مصر من أفضل 10 دول على مستوى الموقع، مضيفا أن الدولة نفذت خطة محددة وواضحة لتطوير الموانئ بالكامل.

وأوضح أن الدولة عملت على إقامة شبكة نقل قوية للربط بين هذه الموانئ مع بعضها البعض.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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