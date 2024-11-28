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الرياضة - 10:24 - آخر تحديث لـ سعر الريال السعودي بختام التعاملات المسائية اليوم الخميس - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:24 - آخر تحديث لـ سعر الريال السعودي بختام التعاملات المسائية اليوم الخميس - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:24 - آخر تحديث لـ سعر الريال السعودي بختام التعاملات المسائية اليوم الخميس - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 28 نوفمبر 2024 10:24 مساءً - سعر الريال السعودي الآن.. استقر سعر الريال السعودي الآن بختام التعاملات المسائية اليوم الخميس 28 نوفمبر 2024، وسجل سعر الريال السعودي على مدار تعاملات اليوم نحو 13.18 جنيه للشراء، 13.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي الآن

وفي السطور التالية تعرض الأسبوع لمتابعيها كل ما يخص سعر الريال السعودي الآن في مصر، ويمكنكم متابعة التحديثات من خلال الضغط هنــــا.

سعر الريال السعودي الآن

سعر الريال السعودي الآن

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 28 نوفمبر 2024
البنوك المصرية بيع شراء
سعر الريال السعودي الآن في البنك المركزي 13.21 جنيه 13.18 جنيه
سعر الريال السعودي الآن في البنك الأهلي المصري 13.21 جنيه 13.16 جنيه
سعر الريال السعودي الآن في بنك مصر 13.21 جنيه 13.16 جنيه
سعر الريال السعودي الآن في البنك التجاري الدولي CIB 13.21 جنيه 13.18 جنيه
سعر الريال السعودي الآن في بنك الإسكندرية 13.22 جنيه 13.17 جنيه
سعر الريال السعودي الآن في المصرف العربي الدولي 13.21 جنيه 13.18 جنيه
سعر الريال السعودي الآن في مصرف أبو ظبي الإسلامي 13.25 جنيه 13.22 جنيه

سعر الريال السعودي الآن في البنوك

سعر الريال السعودي الآن في البنك المركزي المصري

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري، سجل نحو 13.18 جنيه للشراء، 13.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي الآن في البنك الأهلي المصري

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، سجل نحو 13.16 جنيه للشراء، 13.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي الآن في بنك مصر

سعر الريال السعودي في بنك مصر، سجل نحو 13.16 جنيه للشراء، 13.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي الآن في بنك التعمير والإسكان

سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان، سجل نحو 13.19 جنيه للشراء، 13.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي الآن في بنك القاهرة

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة، سجل نحو 13.16 جنيه للشراء، 13.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي الآن في بنك البركة الإسلامي

سعر الريال السعودي في بنك البركة الإسلامي، سجل نحو 13.12 جنيه للشراء، 13.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي الآن في البنك التجاري الدولي

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي، سجل نحو 13.18 جنيه للشراء، 13.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي الآن في بنك كريدي أجريكول

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول، سجل نحو 13.03 جنيه للشراء، 13.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي الآن في بنك التنمية الصناعية

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية، سجل نحو 13.06 جنيه للشراء، 13.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي الآن في بنك الإسكندرية

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، سجل نحو 13.17 جنيه للشراء، 13.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي الآن في بنك قناة السويس

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس، سجل نحو 13.15 جنيه للشراء، 13.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي الآن في بنك أبو ظبي الإسلامي

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي الإسلامي، سجل نحو 13.22 جنيه للشراء، 13.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي الآن في المصرف العربي الدولي

سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي، سجل نحو 13.18 جنيه للشراء، 13.21 جنيه للبيع.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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