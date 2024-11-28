موعد امتحانات نصف العام الدراسي 2024-2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 28 نوفمبر 2024 11:55 مساءً - امتحانات نصف العام الدراسي 2024-2025.. يستعد طلاب صفوف النقل للمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية والشهادة الإعدادية، لامتحانات نصف العام الدراسي 2024-2025، والذي تبدأ مطلع العام المقبل 2025.

وتستعرض كلمتك، لقرائها في السطور التالية، موعد امتحانات نصف العام 2025 بالمدارس بحسب الخريطة الزمنية، وذلك ضمن خدمة إخبارية شاملة تقدمها لزوارها في عدد كبير من الموضوعات المختلفة والمتنوعة على مدار الساعة، وللمتابعة اضغط هنــــــــــا.

موعد امتحانات نصف العام الدراسي 2024-2025

واعتمد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد امتحانات نصف العام الدراسي 2025، لصفوف النقل للمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية والشهادة الإعدادية، لطلاب التعليم الفني وتأتي كما يلي:

ـ تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الإعدادي 11 يناير 2025.

ـ تنطلق امتحانات النقل للصفوف من الثالث الابتدائي إلى الصف السادس الابتدائي في الفترة من ابتداءً من 11 يناير حتى يوم 16 من الشهر ذاته.

ـ تبدأ امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الثانوي العام يوم 11 يناير 2025، وتنتهى 16 من نفس الشهر.

ـ تنطلق امتحانات الطلبة المصريين في الخارج 11 يناير المقبل إلكترونيًا على موقع الوزارة.

ـ يتم تقييم طلاب الشهادة الإعدادية للطلاب المصريين بداية من 18 يناير.

ـ يقيم طلاب الصفوف الأولى في شهر يناير المقبل.

ـ 23 يناير 2025 أخر يوم بامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول.

ـ تبدأ إجازة نصف العام الدراسى يوم 25 يناير وتستمر لمدة أسبوعين.

ـ 6 فبراير 2025 أخر يوم بإجازة نصف العام الدراسي لصفوف النقل.

التعليم تكشف ضوابط عقد امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا للمديريات التعليمية، بشأن الاستعدادات لامتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2024-2025، وحرضا من جانب الوزارة على تحقيق أعلى معدلات الجودة بجميع أعمال الامتحانات.

- الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية، وأن تغطي أسئلة الامتحان الأجزاء التي تم تدريسها فعليا خلال الفصل الدراسي الأول، والابتعاد تماما عن الأسئلة والموضوعات ذات الصبغة السياسية أو القضايا الحزبية والخلافية. يتم تطبيق المقترح الخاص بدمج ورقة الأسئلة مع كراسة الإجابة (بوكليت طبقا لظروف كل مديرية.

- تلتزم المديرية بوضع باركود على أوراق الأسئلة الخاصة بكل لجنة سير، على أن يتم تظريف كل 20 ورقة كراسة بوكلت في كيس معتم مغلق لا يفتح إلا داخل لجنة السير بمعرفة الملاحظين والتوقيع على محضر الفتح الذي يتضمن موعد الفتح وتاريخ اليوم واسم المادة.

- التشديد على الطلاب والمعلمين بعدم اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجنة.

- تنظيم خطوط سير سيارات توزيع أوراق الأسئلة بحيث يتم تسليم الأوراق لكل لجنة قبل موعد بدء الامتحانات بوقت مناسب ولا يتم فتح المظاريف إلا داخل اللجنة الفرعية في تمام الساعة التاسعة إلا خمس دقائق.

- التنبيه على رؤساء لجان السير بعدم قيام معلم المادة بالملاحظة داخل اللجان الفرعية يوم انعقاد امتحان المادة التي يقوم بتدريسها، على أن يكون احتياطيا في هذا اليوم.

- الانتهاء من إعداد خطة تأمين المدارس والمباني التعليمية بالتنسيق مع السيد مدير الأمن بالمحافظة، لتعبئة كافة الموارد بالمحافظة بهدف تهيئة المناخ المناسب لتمكين الطلاب من أداء الامتحانات في جو من الهدوء والانضباط الضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان تحقيق معايير الجودة في جميع أعمال التقدير ورصد النتائج.

- مراعاة السرية التامة خلال عملية رصد الدرجات، وعدم استخراج أية نتائج قبل اعتمادها بشكل رسمي من السيد المحافظ واتخاذ إجراءات إعلان النتائج واتخاذ كافة التدابير اللازمة لتحسين المستوى في الفصل الدراسي الثاني.

- الشروط التي يجب أن تتوافر، والموانع التي يجب ألا تتواجد فيمن يشترك في امتحانات النقل والشهادات العامة المحلية التي تشرف عليها المحافظة أو المديرية أو الإدارة التعليمية، يتم وضعها حسب نشرة الموانع.