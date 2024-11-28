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الحكومة تكشف تفاصيل الاستثمارات القطرية المقبلة في مصر - أخبار كلمتك

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الحكومة تكشف تفاصيل الاستثمارات القطرية المقبلة في مصر - أخبار كلمتك

الحكومة تكشف تفاصيل الاستثمارات القطرية المقبلة في مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 28 نوفمبر 2024 11:50 مساءً - كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أهداف زيارة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس الوزراء القطري لمصر خلال الساعات الأخيرة.

 

استثمار عقاري قطري في الساحل الشمالي

وقال متحدث الوزراء: زيارة رئيس الوزراء القطري كانت مهمة لتبادل الرؤى حول أفضل السبل لزيادة التعاون بين البلدين، وتم الاتفاق على الخطوط العريضة والمجالات الأساسية التي قد تشهد تعاونًا بين القاهرة والدوحة، وأحد هذه المجالات مشروع البحث عن إمكانية إقامة استثمار عقاري في منطقة الساحل الشمالي، خاصة أن الدولة مهتمة بصورة كبيرة بهذه المنطقة".

 

العلاقات التجارية بين مصر وقطر

وأضاف "الحمصاني"، خلال  تصريحات تليفزيونية ببرنامج “المحاور” الذي يقدمه الإعلامي فهمي بهجت، بقناة"الشمس"، أن هناك أهمية لدفع العلاقات التجارية بين البلدين وزيادة حجم التجارة، وتم الاتفاق على أهمية النظر في قطاع السياحة والضيافة من خلال زيادة الاستثمار في الفنادق القائمة أو الدخول في شراكة في بناء فنادق جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص المصري.

 

الربط بين المواني المصرية والقطرية

وأوضح أن هناك حديثًا عن إمكانية الربط بين المواني والمناطق اللوجستية بين البلدين، مشيرًا إلى أن العلاقات المصرية القطرية تاريخية، والعلاقة خلال الفترة الحالية جيدة للغاية وتشهد تناميًا متسارعًا.

 

تنامي العلاقات المصرية القطرية

ولفت إلى أن هناك تنسيقًا لعقد المنتدى الاستثماري المصري القطري في الربع الأول من العام المقبل، مشيرًا إلى أن العلاقات الثنائية متنامية خلال الفترة الحالية بصورة كبيرة.

وأشار إلى أن التوافق المصري القطري حول الاستثمار كان حول الاستثمار العقاري، ولكن ما زال هناك تباحثًا خلال الفترة الحالية حول المشروعات القائمة في هذا المجال خلال الفترة المقبلة.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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