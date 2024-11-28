مشاهير العرب - نيقولا معوض يكشف عن تحضيره لعمل فني جديد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 28 نوفمبر 2024 10:40 مساءً - كشف الفنان نيقولا معوض عن تحضيره لعمل فني جديد بالتعاون مع النجمة التركية أيلين ييليز، دون أن يكشف عن أي تفاصيل حول طبيعة العمل.

وشارك معوض متابعيه عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مقطع فيديو، وظهر خلاله وهو يتحدث باللغة التركية للمرة الأولى مع أيلين ييليز عبر الهاتف، ويوضح كل منهما للآخر أنهما لا يزالان يحبان بعضهما البعض، ومشتاقان لبعضهما أيضًا.

آخر أعمال نيقولا معوض

وكانت آخر أعمال نيقولا معوض مشاركته في مسلسل الحشاشين الذي عرض في رمضان 2024، وهو من بطولة الفنان كريم عبد العزيز، وحقق العمل خلال عرضه نجاح كبير.

وشارك في بطولة مسلسل الحشاشين بجانب كريم عبد العزيز، كوكبة من نجوم الفن أبرزهم نضال الشافعي، نور إيهاب، أحمد عيد، ميرنا نور الدين، نيكولا معوض، إسلام جمال، سوزان نجم الدين، فتحي عبد الوهاب، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، ياسر علي ماهر، والعمل من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.

ودارت أحداث مسلسل «الحشاشين» في اطار درامي تاريخي، حول حسن الصباح، زعيم الحشاشين ويجسد شخصيته كريم عبد العزيز، الذي ينضم إلى المذهب الإسماعيلي منذ أن كان عمره 17 عامًا، ويسافر إلى مصر ويظل بها ثلاث سنوات، ويتنقل بين القاهرة والإسكندرية، ويحدث خلاف بينه وبين أمير الجيوش بدر الدين، الذي يقوم بسجنه ثم طرده على ظهر سفينة كانت في طريقها إلى شمال إفريقيا، وهى في طريقها تغرق وينجو منها الصباح، ويسافر إلى أصفهان في إيران، واختار لنفسه مكانًا حصينًا حتى يكون بعيدا عن أعين أعدائه، واختار أن يعيش في قلعه يطلق عليها «قلعة الموت»، حيث ترتفع عن سطح الأرض بحوالي 6000 قدم، والطريق إليها منحدر وصعب الوصول له.