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«التضامن» تفتتح معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية بنادي الزمالك - أخبار كلمتك

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«التضامن» تفتتح معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية بنادي الزمالك - أخبار كلمتك

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«التضامن» تفتتح معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية بنادي الزمالك - أخبار كلمتك

«التضامن» تفتتح معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية بنادي الزمالك - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 28 نوفمبر 2024 10:57 مساءً - تحت رعاية الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي، والكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية، افتتحت وزارة التضامن الاجتماعي معرض " ديارنا" للحرف اليدوية والتراثية داخل النادي مساء اليوم الخميس ويستمر حتي مساء السبت المقبل 30 نوفمبر بحديقة النشاط الاجتماعي بالنادي، وذلك تحت إشراف أحمد مؤمن.

ويشهد المعرض مشاركة 60 عارضاً وعارضة، بمنتجاتهم اليدوية والتراثية المتميزة، والتصميمات المستوحاة من الثقافة المصرية، حيث يعرض أشغال النحاس والديكورات المتميزة بروعة الصناعة، والمفروشات وأشغال الكروشيه والجلود المتميزة من حقائب السيدات، وغيرها من المنتجات المتميزة، كما يشهد المعرض للمرة الأولي مشاركة جمعية النور والأمل بمنتجاتها المتنوعة المتميزة.

وأكد رامي عباس مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للعلاقات العامة والمراسم وتنظيم المعارض، أن التعاون مع نادي الزمالك في إقامة وتنظيم المعرض داخله، يأتي فى إطار خطة وزارة التضامن الاجتماعي لدعم قطاع الأسر المنتجة وفتح أسواق داخلية وخارجية لتسويق المنتج التراثي المصري، الذي يتميز بحرفية ودقة الصانع والترويج للصناعة التراثية المتميزة قوة مصر الناعمة بما يعزز الطلب على المنتج المحلي تدعيما للاقتصاد الوطنى

وأوضح مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للعلاقات العامة والمراسم وتنظيم المعارض أن الفترة المقبلة ستشهد إقامة وتنظيم عدد من المعارض داخل مختلف الأندية المصرية في مختلف المحافظات، بالإضافة إلى قطاعات أخري كالبنوك في إطار الترويج للمنتج الحرفي التراثي المصري.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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