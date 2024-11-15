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وزير التموين: توفير كميات كبيرة من السلع بأسعار مخفضة في أسواق اليوم الواحد - أخبار كلمتك

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وزير التموين: توفير كميات كبيرة من السلع بأسعار مخفضة في أسواق اليوم الواحد - أخبار كلمتك

وزير التموين: توفير كميات كبيرة من السلع بأسعار مخفضة في أسواق اليوم الواحد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 11:32 صباحاً - قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن أسواق اليوم الواحد تمثل مبادرة هامة تهدف إلى تسهيل حصول المواطنين على احتياجاتهم الأساسية بأسعار تنافسية وفي أجواء مريحة. 

وأضاف خلال افتتاحه، سوق اليوم الواحد بمدينة نصر، أن هذه الأسواق ليست موجهة لمنافسة أي جهة، وإنما تسعى إلى تحسين إتاحة السلع وتقديم تجربة تسوق ميسرة، خصوصًا للعاملين طوال أيام الأسبوع، بحيث يمكنهم تلبية احتياجاتهم خلال عطلتهم الأسبوعية.

 

وأشار الوزير إلى أن وجود الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة لها يتيح توفير كميات كبيرة من السلع بأسعار مميزة بفضل إدارة فعّالة لسلاسل الإمداد. 

وأضاف أن الأسواق تقدم مجموعة متنوعة من المنتجات الغذائية، تشمل اللحوم الطازجة والمجمدة، بأسعار مناسبة لجميع الفئات.

وأوضح أن هذه المبادرة ستستمر في القاهرة ومناطق أخرى بالتعاون مع المحافظين، وتهدف إلى تحقيق خدمة أفضل للمواطنين من خلال توفير السلع بأسعار تنافسية في أجواء منظمة وسهلة الوصول.

وأكد وزير التموين أن الفلسفة التي تقوم عليها هذه المبادرة هي توفير السلع الأساسية للمواطنين دون اختراع نماذج جديدة، حيث تم تطبيق هذه الفكرة في عدة أماكن بهدف تقليل الفجوة السعرية في الأسواق. 

ودعا الوزير إلى مزيد من التعاون مع الشركات والموردين لضمان استمرارية هذه المبادرة في مختلف المحافظات، مشيرًا إلى أن هدف الحكومة هو مراقبة الأسعار وتوفير السلع بأسعار معقولة للمواطنين، وذلك تنفيذًا لتكليفات رئاسية.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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