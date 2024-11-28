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مشاهير العرب - شقيق محمد رحيم يعلن عن إقامة عزاء آخر في كفر الشيخ - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - شقيق محمد رحيم يعلن عن إقامة عزاء آخر في كفر الشيخ - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - شقيق محمد رحيم يعلن عن إقامة عزاء آخر في كفر الشيخ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 28 نوفمبر 2024 09:30 مساءً - أعلن الدكتور طاهر رحيم شقيق الملحن الراحل محمد رحيم إقامة عزاء آخر للفقيد بمسقط رأسه في كفر الشيخ وتحديدا بقرية سخا.

كتب شقيق محمد رحيمعبر حسابه بموقع «فيسبوك»: «عزاء شقيقي الراحل الموسيقار محمد رحيم بدار مناسبات سخا بجوار محطة سكة الحديد غدا الجمعة إن شاء الله عقب صلاة العصر، إلى آخر العزاء إن شاء الله، وعظم الله أجركم».

العزاء الثاني لـ الراحل محمد رحيم

وفاة الملحن محمد رحيم

وكان قد رحل الملحن محمد رحيم عن عالمنا يوم الثلاثاء الماضي، تاركا خلفة أثرا فنيا مشرفا، حيث تعاون مع كبار نجوم الغناء في مصر والوطن العربي

وفي وقت سابق نعى الفنان تامر حسني عبر حسابه على موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، الملحن محمد رحيم قائلا: «سبحان من له الدوام، أخي وصديقي الملحن الكبير محمد رحيم في ذمة الله.. نسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة، نسألكم الدعاء له بالرحمة والفاتحة»..

وفي وقت سابق تعرض الملحن محمد رحيم لذبحة صدرية دخل على إثرها المستشفى لتركيب دعامات وإجراء قسطرة في القلب.

وبعد إجراء العملية، خرج محمد رحيم من المستشفى وطمأن جمهوره عبر حسابه بموقع «فيسبوك»، قائلاً: «بطمنكم عليه والحمد لله، أجريت عملية بسيطة «قسطرة»، وبقيت زي الفل، وربنا شفاني وعدت على خير، الحمد لله، ربنا ما يحرمني منكم أبدًا.. وكل الناس تطمئن، الحمد لله»، إلا أنه تعرض لأزمة صحية جديدة في الساعات الماضية، ليفارق الحياة تاركًا وراءه إرثا فنيًا كبيرًا.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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