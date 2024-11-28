أحمد مجدي ضيف إنجي علي في "أسرار النجوم" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 28 نوفمبر 2024 09:49 مساءً -

يحل الفنان أحمد مجدي ضيفا على حلقة الليلة من برنامج “أسرار النجوم” الذي تقدمه المذيعة إنجي علي عبر أثير إذاعة نجوم إف إم.

ويتحدث أحمد مجدي عن مشواره الفني، وأبرز المحطات التي مر بها، وعن مسلسله الأخير نقطة سودة، ومشاريعه المقبلة، وغيرها من الموضوعات.

برنامج أسرار النجوم تقدمه المذيعة إنجي علي عبر أثير إذاعة نجوم إف إم الخميس من كل أسبوع.

مسلسل نقطة سودة

وآخر أعمال أحمد مجدي هو مسلسل نقطة سودة الذي يعرض حاليا مجانا وبدون اشتراك من خلال منصة شاهد.

يشارك في مسلسل نقطة سودة باقة من الفنانين بينهم أحمد فهمي، أحمد مجدي، أحمد بدير، سماح أنور، وفاء عامر، نضال الشافعي، ناهد رشدي، ناهد السباعي، سارة سلامة، هدى الإتربي، أحمد خالد صالح، تأليف ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف أمين جمال، وإخراج محمد أسامة.

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