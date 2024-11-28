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أصالة تفتتح حفلها في الكويت بـ "سواها قلبي" (فيديو) - أخبار كلمتك

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أصالة تفتتح حفلها في الكويت بـ "سواها قلبي" (فيديو) - أخبار كلمتك

أصالة تفتتح حفلها في الكويت بـ "سواها قلبي" (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 28 نوفمبر 2024 10:39 مساءً - انطلق حفل المطربة أصالة نصري بالكويت وسط حضور جماهيري كبير من قبل محبيها.

وافتتحت أصالة الحفل بأغنية “سواها قلبي” وسط تفاعل كبير من الجمهور، ومن المقرر أن تشدو أصالة بباقة من أجمل أغنياتها القديمة والجديدة على مدار الحفل.

ويقام الحفل على مسرح الأرينا كويت، بقيادة المايسترو مصطفى حلمي.

ألبوم أصالة نصري - ثم أنا 

وكانت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، طرحت في وقت سابق 5 أغاني من ألبوم الفنانة أصالة نصري  الذي يحمل اسم “ثم أنا”، وذلك بعد أن تم طرح كليب “إنسان” في منتصف شهر يونيو الماضي. 

 

 

 

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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