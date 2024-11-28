أصالة تفتتح حفلها في الكويت بـ "سواها قلبي" (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 28 نوفمبر 2024 10:39 مساءً - انطلق حفل المطربة أصالة نصري بالكويت وسط حضور جماهيري كبير من قبل محبيها.

وافتتحت أصالة الحفل بأغنية “سواها قلبي” وسط تفاعل كبير من الجمهور، ومن المقرر أن تشدو أصالة بباقة من أجمل أغنياتها القديمة والجديدة على مدار الحفل.

ويقام الحفل على مسرح الأرينا كويت، بقيادة المايسترو مصطفى حلمي.

ألبوم أصالة نصري - ثم أنا

وكانت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، طرحت في وقت سابق 5 أغاني من ألبوم الفنانة أصالة نصري الذي يحمل اسم “ثم أنا”، وذلك بعد أن تم طرح كليب “إنسان” في منتصف شهر يونيو الماضي.

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