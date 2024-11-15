مشاهير العرب - في ذكرى ميلاده.. طه حسين عميد الأدب العربي صاحب مسيرة أدبية وصلت للعالمية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 15 نوفمبر 2024 12:05 مساءً - تحل اليوم ذكرى ميلاد عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين، الأديب والكاتب الكبير الذي ترك بصمة قوية على الحركة القوية الأدبية الحديثة في الوطن العربي.

وعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يقدمه الإعلاميان محمد عبده وبسنت الحسيني، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرا بعنوان «في ذكرى ميلاده.. طه حسين عميد الأدب العربي صاحب مسيرة أدبية وصلت للعالمية رغم التحديات»، إذ يعد من أبرز رموز الفكر والأدب، وتميز بعلمه الواسع وتأثيره العميق وكان ملما بالفكر الغربي، وبخاصة في مجالات الفلسفة والأدب.

وُلد طه حسين في نوفمبر عام 1889 في محافظة المنيا، وفقد بصره في الرابعة من عمره بعد إصابته بالرمد، وكانت نقطة التحول في حياته، التحاقه بكتاب القرية، حيث أذهل شيخه محمد جاد الرب ذاكرته القوية وذكائه الفريد وتعلم هناك اللغة والحساب والقرآن الكريم، ثم التحق بالتعليم الأزهري، ليكون لاحقا أول من يلتحق بالجامعة المصرية وحصل على درجة الدكتوراة.

وبدأت معاركه الفكرية منذ أطروحته «ذكرى أبي العلاء» التي أثارت جدلا واسعا، ثم أرسل إلى فرنسا من الجامعة المصرية، وهناك أنجز أطروحته الثانية حول الفلسفة الاجتماعية عند ابن خلدون، وحصل على دبلوم الدراسات العليا في القانون الروماني.