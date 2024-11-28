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تشكيل مباراة توتنهام ضد روما في الدوري الأوروبي - أخبار كلمتك

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تشكيل مباراة توتنهام ضد روما في الدوري الأوروبي - أخبار كلمتك

تشكيل مباراة توتنهام ضد روما في الدوري الأوروبي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 28 نوفمبر 2024 09:41 مساءً - أعلن الأسترالي أنجي بوستيكوجلو المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير، تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه روما الإيطالي، على ملعب السبيرز، مساء اليوم الخميس، في الجولة الخامسة بمرحلة الدوري لبطولة الدوري الأوروبي - اليوروباليج.

ودفع أنجي بالحارس فريزر فورستر بالتشكيل الأساسي، في ظل غياب الدولي الإيطالي فيكاريو، والذي يعاني من إصابة بكسر في الكاحل.

تشكيل توتنهام ضد روما

وفيما يلي تشكيل توتنهام:

فورستر، بيدرو بورو، دراجوسين، بن ديفيز، جراي، بنتانكور، سار، كولوسيفسكي، جونسون، سولانكي، سون هيونج مين.

تشكيل روما أمام توتنهام

كما أعلن كلاوديو رانييري مدرب فريق روما، تشكيلته التي شهدت عودة باولو ديبالا بعد تعافيه من الإصابة، بينما جلس السعودي الدولي سعود عبد الحميد على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل روما كالآتي:

سفيلار، مانشيني، هوميلز، نديكا، سيليك، كوني، باريديس، أنجلينو، الشعراوي، ديبالا، دوفبيك.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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