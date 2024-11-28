الرياضة - 09:30 - يوفر السلع الأساسية بأسعار مخفضة.. غدا انطلاق أسواق اليوم الواحد بمحافظة الجيزة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 28 نوفمبر 2024 09:30 مساءً - تشهد محافظة الجيزة غدًا الجمعة، انطلاق فعاليات أسواق اليوم الواحد، بشارع الصوامع في حي إمبابة، بغرض توفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية والمتنوعة بأسعار مخفضة تناسب جميع الفئات.

وتأتي أسواق اليوم الواحد في إطار ضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار في الأسواق والمناطق المختلفة، حيث توفر السلع من المزارع إلى المستهلك مباشرة وتقليل حلقات تداول المنتجات لتقليل تكاليف النقل بما ينعكس بشكل إيجابى على السعر النهائي للمنتج ووصول المنتجات مباشرة إلى المستهلكين بأسعار مناسبة.

وتستهدف أسواق اليوم الواحد، المناطق ذات الكثافات السكانية العالية بمختلف المحافظات، للوصول إلى أكبر عدد من المواطنين وتلبية احتياجاتهم من السلع الأساسية من الزيت، والسكر، والأرز، إلى جانب اللحوم والدواجن المجمدة والخضروات والفواكه بأسعار مناسبة.

ومن جانبه، أكد المهندس عادل النجار محافظة الجيزة، حرص المحافظة على التوسع في إقامة المزيد من منافذ ومعارض بيع السلع، بالإضافة إلى وجود المنافذ المتحركة والثابتة في كافة الأحياء والمناطق خاصة المناطق ذات الكثافات السكانية العالية لتوسيع دائرة النفع للمواطنين.

وأوضح أن أسواق اليوم الواحد تعقد بأحياء «إمبابة - الوراق - بولاق الدكرور - العمرانية - المنيرة الغربية»، كمرحلة أولى لتحقيق أكبر استفادة وتوفير السلع الغذائية بأسعار تناسب المواطنين، وذلك بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية.