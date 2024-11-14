كتائب القسام تستهدف قوات الاحتلال في محور نتساريم - أخبار كلمتك

كتائب القسام تستهدف قوات الاحتلال في محور نتساريم - أخبار كلمتك

استشهاد 31 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على غزة منذ فجر اليوم - أخبار كلمتك

استشهاد 31 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على غزة منذ فجر اليوم - أخبار كلمتك

شاهد بالصورة فتاة تبتز رجل بصوره بعد ان دفع مهرها للزواج بها والحقيقة بانه ليس فتاة(فضيحة) - أخبار كلمتك

شاهد بالصورة فتاة تبتز رجل بصوره بعد ان دفع مهرها للزواج بها والحقيقة بانه ليس فتاة(فضيحة) - أخبار كلمتك

محاولة هجوم كبير للحوثيين صوب هذه المحافظة - أخبار كلمتك

محاولة هجوم كبير للحوثيين صوب هذه المحافظة - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:22 - قبل غلق الباب بساعات.. الأوراق المطلوبة وكيفية التقديم في قرعة الحج 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:22 - قبل غلق الباب بساعات.. الأوراق المطلوبة وكيفية التقديم في قرعة الحج 2025 - أخبار كلمتك

موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

موعد عرض فيلم "الحريفة 2" لـ نور النبوي - أخبار كلمتك

موعد عرض فيلم "الحريفة 2" لـ نور النبوي - أخبار كلمتك

ياسمين صبري إجازة من "ضل حيطة" بسبب فيلم "الأرض السوداء" - أخبار كلمتك

ياسمين صبري إجازة من "ضل حيطة" بسبب فيلم "الأرض السوداء" - أخبار كلمتك

اكتمال النصاب القانوني لعمومية اتحاد السباحة - أخبار كلمتك

اكتمال النصاب القانوني لعمومية اتحاد السباحة - أخبار كلمتك

تعرف على طاقم تحكيم مباراة الزمالك والنصر الليبي اليوم الجمعة - أخبار كلمتك

تعرف على طاقم تحكيم مباراة الزمالك والنصر الليبي اليوم الجمعة - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

أثناء الاشتباكات مع الصهاينة، فرنسي يرفع العلم الفلسطيني أمام ماكرون في المدرجات (فيديو) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
أثناء الاشتباكات مع الصهاينة، فرنسي يرفع العلم الفلسطيني أمام ماكرون في المدرجات (فيديو) - أخبار كلمتك

أثناء الاشتباكات مع الصهاينة، فرنسي يرفع العلم الفلسطيني أمام ماكرون في المدرجات (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 14 نوفمبر 2024 11:33 مساءً - حرص مشجع فرنسي، مساء اليوم، على رفع العلم الفلسطيني في مدرجات ملعب "دو فرانس" الواقع بضاحية سان دوني شمالي باريس، أثناء مباراة المنتخب الفرنسي ونظيره الإسرائيلي.

 

مشجع فرنسي يرفع علم فلسطين في المدرجات

والتقطت صورة المشجع الفرنسي أثناء رفعه العلم الفلسطيني، خلال حضور الرئيس إيمانويل ماكرون المباراة، بهدف توجيه رسالة دعم للشعب الفلسطيني، عقب الأحداث التي وقعت في أمستردام ضد مشجعي نادي مكابي تل أبيب، بسبب سلوكهم الاستفزازي في الشوارع هناك.

رفع العلم الفلسطينى، كلمتك

شهدت مدرجات ملعب "دو فرانس" في ضاحية سان دوني شمالي باريس، منذ قليل، مناوشات قوية بين الجماهير الفرنسية مع جماهير المنتخب الإسرائيلي، خلال المواجهة التي تجمعهما مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري الأمم الأوروبية. 

وكانت الشرطة الفرنسية، نشرت اليوم الخميس، الآلاف من عناصرها، لتأمين مباراة لكرة القدم المقامة الآن بين المنتخبَين الفرنسي والإسرائيلي في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

 

فرنسا تتخوف من تكرار سيناريو أمستردام

جاء ذلك عقب أعمال العنف التي شهدتها العاصمة الهولندية أمستردام، بعدما تعرض مشجعو فريق مكابي تل أبيب الإسرائيلي للضرب في الشوارع هناك بسبب السلوكيات الاستفزازية لجماهير الاحتلال ومحاولتهم تمزيق العلم الفلسطيني.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

استشهاد 12 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على غزة منذ فجر اليوم - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق