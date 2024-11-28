الرياضة - 09:46 - اتهمه بالسب والتشهير.. إبراهيم فايق يتقدم ببلاغ ضد الحكم محمد عادل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 28 نوفمبر 2024 09:46 مساءً - استمعت جهات التحقيق بنيابة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، لأقوال الإعلامي إبراهيم فايق، في واقعة تسريب صوتي من داخل غرفة الڤار للحكم محمد عادل، في مباراة الزمالك والبنك الأهلي الأخيرة بالدوري المصري الممتاز.

وفي وقت سابق استمعت نيابة الشئون الاقتصادية بالقاهرة الجديدة، إلى أقوال الحكم محمد عادل في البلاغ المقدم منه ضد برنامج «الكورة مع فايق»، في أزمة الـ «تسريب الصوتي VAR»، أثناء مباراة الزمالك والبنك الأهلي.

وقال إبراهيم فايق، في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «إنني تقدمت ببلاغ للنائب العام ضد الحكم محمد عادل، أتهمته فيه بالسب والقذف والتشهير والتحريض».

وأوضح «فايق»، أنه طالب (مدنيًا) بتعويض مؤقت قدره مليون وواحد جنيهًا مصريًا ضد الحكم محمد عادل، وذلك بعد أن تراجع عن أقواله السابقة وأقر بصحة المقطع الصوتي الذي تمت إذاعته في البرنامج.

وتابع فايق: إنه «تقدمت ببلاغ آخر اتهمته فيه بازدراء الأديان وهدم قيم المجتمع المصري والتعدي عليها بعد أن عرض علي فيديو جديد من غرفة الفارّ في حرم النيابة العامة يتضمن عبارات تهدم المجتمع المصري وتتعدى على القيم المصرية».