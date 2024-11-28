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لاتسيو يسقط في فخ التعادل أمام لودوجوريتس البلغاري بالدوري الأوروبي - أخبار كلمتك

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لاتسيو يسقط في فخ التعادل أمام لودوجوريتس البلغاري بالدوري الأوروبي - أخبار كلمتك

لاتسيو يسقط في فخ التعادل أمام لودوجوريتس البلغاري بالدوري الأوروبي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 28 نوفمبر 2024 09:57 مساءً - تعادل فريق لاتسيو الإيطالي، أمام نظيرة لودوجوريتس البلغاري سلبيا بدون أهداف في المباراة التي أقيمت ضمن لقاءات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الأوروبي 2024-2025، والتي تقام على  ملعب الأوليمبيكو.

واستحوذ لاعبو لاتسيو على مجريات اللقاء ولكن دون ترجمة ذلك بإحراز الأهداف.

تشكيل لاتسيو أمام لودوجوريتس

ويحتل لاتسيو الإيطالي صدارة ترتيب الدوري الأوروبي برصيد 13 نقطة بالعلامة الكاملة في أول أربع جولات مبتعدًا عن أقرب منافسيه فريق أياكس الهولندي الوصيف برصيد 10 نقاط، بينما يحتل لودوجوريتس البلغاري المركز الـ34 بنقطة واحدة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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