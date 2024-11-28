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تشيلسي يفوز على هايدنهايم 0/2 في دوري المؤتمر الأوروبي - أخبار كلمتك

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تشيلسي يفوز على هايدنهايم 0/2 في دوري المؤتمر الأوروبي - أخبار كلمتك

تشيلسي يفوز على هايدنهايم 0/2 في دوري المؤتمر الأوروبي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 28 نوفمبر 2024 09:57 مساءً - انتهت مباراة هايدنهايم ضد تشيلسي بنتيجة 0/2 للبلوز، في المباراة التي جرت مساء اليوم الخميس، على ملعب فويت أرينا، ضمن الجولة الرابعة من مرحلة الدوري لمسابقة دوري المؤتمر الأوروبي.

سجل كريستوفر نكونكو ومودريك هدفي تشيلسي في شباك هايدنهايم في الدقائق 51 و86.

تشكيل تشيلسي أمام هايدنهايم

يورجنسن- أكسيل ديساسي- أدارابيويو- بادياشيل- مودريك- كريستوفر نكونكو- جادون سانشو- هال- كاسادي- فيجا- جويو".

وتواجد على مقاعد بدلاء البلوز تشيلسي: سانشيز- بيرجستورم- كولويل- مادويكي- فيليكس- تشوكويميكا- جيورجي- داير- ساكي- مهيوكا.

تشكيل هايدنهايم ضد تشيلسي

مولر- تراوري- ماينكا- سيرسليبن-  ثيويركاوف- دورش- مالوني- سكينزا- فانير- هونساك- كوفمان.

ترتيب تشيلسي وهايدنهايم في دوري المؤتمر الأوروبي

وبهذه لنتيجة، يحتل تشيلسي صدارة الترتيب بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة، بالفوز على جينت (4-2) وباناثينايكوس (4-1) ونوح (8-0).

وبدوره يحتل هايدنهايم المركز السادس برصيد 9 نقاط، بالفوز على أولمبيا ليوبليانا (2-1) وبافوس (1-0) وهارتس (2-0).

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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