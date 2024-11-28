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الصراري تكشف حجم الكارثة في الاعتقال التعسفي (مأساة إنسانية) - أخبار كلمتك

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الصراري تكشف حجم الكارثة في الاعتقال التعسفي (مأساة إنسانية) - أخبار كلمتك

الصراري تكشف حجم الكارثة في الاعتقال التعسفي (مأساة إنسانية) - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 28 نوفمبر 2024 09:47 مساءً - كلمتك/خاص

قالت الناشطة الحقوقية هدى الصراري إن جرائم الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري لا تكاد تتوقف في اليمن، حيث ارتكبت هذه الجرائم من قبل أطراف متعددة في الصراع، وتجاوزت بذلك كافة السلطات القانونية والتشريعات الوطنية والدولية. وأكدت الصراري أن استمرار هذه الانتهاكات يرجع بشكل رئيسي إلى غياب المحاسبة والإفلات من العقاب، ما يساهم في زيادة هذه الممارسات بشكل متسارع في مختلف مناطق البلاد.

وفي منشور لها، أشارت الصراري إلى حالة الكاتب مانع سليمان، الذي تم اعتقاله من قبل الأمن السياسي في محافظة مأرب، وذلك على خلفية آرائه التي نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وقد ناشدت الصراري الجهات المعنية بسرعة الإفراج عن أطفال الكاتب سليمان الذين يعانون من هذه الانتهاكات، مطالبةً بوقف مسلسل الجرائم التي تتعرض لها الأسر اليمنية بسبب حرية التعبير.

وأكدت الصراري أن استمرار الانتهاكات في ظل غياب العدالة يشكل تهديدًا خطيرًا لحقوق الإنسان في اليمن، داعيةً إلى محاسبة مرتكبي هذه الجرائم وتفعيل آليات إنفاذ القانون لضمان حماية المدنيين.

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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