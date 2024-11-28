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أزمة البحر الأحمر تضرب هذا المكان - أخبار كلمتك

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أزمة البحر الأحمر تضرب هذا المكان - أخبار كلمتك

أزمة البحر الأحمر تضرب هذا المكان - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 28 نوفمبر 2024 10:09 مساءً - كلمتك/خاص

شهد مؤشر دروري للحاويات العالمية انخفاضًا بنسبة 2% هذا الأسبوع، ليصل إلى 3,331 دولارًا للحاوية قياس 40 قدمًا، مقارنة بـ 3,413 دولارًا في الأسبوع الماضي. ويأتي هذا التراجع مع استمرار تداعيات أزمة البحر الأحمر وتأثيرها على حركة التجارة البحرية.

ورغم هذا التراجع، يظل المؤشر أكثر بنسبة 134% من متوسط المعدل لعام 2019 (قبل الجائحة)، والذي بلغ 1,420 دولارًا. إلا أنه أقل بنسبة 68% من الذروة التي بلغها خلال جائحة كورونا في سبتمبر 2021، عندما وصل إلى 10,377 دولارًا للحاوية.

هذا الانخفاض يعكس استمرار التحديات في سلاسل الإمداد العالمية، خاصةً في ظل التوترات الجيوسياسية بالبحر الأحمر وتأثيرها على تكاليف الشحن وحركة التجارة.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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