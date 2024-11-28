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فيديو مروع يكشف ما قام به مسلحين بمحافظة إب - أخبار كلمتك

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فيديو مروع يكشف ما قام به مسلحين بمحافظة إب - أخبار كلمتك

فيديو مروع يكشف ما قام به مسلحين بمحافظة إب - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 28 نوفمبر 2024 09:14 مساءً - كلمتك/خاص

نشر الناشط إبراهيم عسقين مقطع فيديو جديد يظهر فيه قيام المسلحين التابعين للمتحوث أحمد عبده علي أنعم بالاعتداء على أبناء منطقة الافيوش في مديرية مذيخرة بمحافظة إب. ويظهر في الفيديو المسلحون وهم يهاجمون الأهالي بعد رفضهم الرضوخ للابتزاز الذي مارسه المتحوث أنعم ومسلحوه في المنطقة.

ويؤكد عسقين أن هذا الاعتداء يأتي في سياق محاولات مستمرة من قبل أحمد عبده علي أنعم وأتباعه لفرض سيطرتهم على المنطقة، واستغلال سكانها للامتثال لمطالبهم غير القانونية.

وأشار الناشط إلى أن الأهالي، الذين رفضوا الخضوع لهذا الابتزاز، تعرضوا للاعتداء والتهديد بالعنف من قبل المسلحين، مما يزيد من حالة التوتر والاحتقان في المنطقة.

ودعا عسقين إلى التحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات وحماية المدنيين من الاعتداءات المستمرة التي تنفذها جماعات الحوثي في العديد من المناطق.

https://x.com/i/status/1862200966159765554

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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