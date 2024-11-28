العميد طارق صالح يقوم بامر سار - أخبار كلمتك

تنفيذاً لتوجيهات العميد طارق صالح، وبالتزامن مع العمل المتسارع لتوسعة وسفلته شوارع مدينة المخا، بدأت الأعمال في إعادة صيانة وتأهيل شبكة المياه الداخلية للمدينة.

ويأتي هذا المشروع في إطار الجهود الرامية لتحسين البنية التحتية للمدينة، والتغلب على العقبات والمشاكل التي تواجه سكان المخا، من خلال تحسين خدمات المياه التي تعد من الأولويات الأساسية.

المشروع يتم تنفيذه بواسطة مؤسسة بلال عايض، وهي إحدى المؤسسات الرائدة في مجال المقاولات، والتي بدأت العمل على إعادة تأهيل شبكة المياه الداخلية بشكل سريع وفعّال، بما يضمن تلبية احتياجات المدينة وسكانها.

هذه الجهود تأتي ضمن خطة شاملة لتعزيز التطوير العمراني والخدمي في مدينة المخا، وتلبية احتياجات المواطنين وتحسين حياتهم اليومية.