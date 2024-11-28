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العميد طارق صالح يقوم بامر سار - أخبار كلمتك

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العميد طارق صالح يقوم بامر سار - أخبار كلمتك

العميد طارق صالح يقوم بامر سار - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 28 نوفمبر 2024 08:40 مساءً - كلمتك/خاص

تنفيذاً لتوجيهات العميد طارق صالح، وبالتزامن مع العمل المتسارع لتوسعة وسفلته شوارع مدينة المخا، بدأت الأعمال في إعادة صيانة وتأهيل شبكة المياه الداخلية للمدينة.

ويأتي هذا المشروع في إطار الجهود الرامية لتحسين البنية التحتية للمدينة، والتغلب على العقبات والمشاكل التي تواجه سكان المخا، من خلال تحسين خدمات المياه التي تعد من الأولويات الأساسية.

المشروع يتم تنفيذه بواسطة مؤسسة بلال عايض، وهي إحدى المؤسسات الرائدة في مجال المقاولات، والتي بدأت العمل على إعادة تأهيل شبكة المياه الداخلية بشكل سريع وفعّال، بما يضمن تلبية احتياجات المدينة وسكانها.

هذه الجهود تأتي ضمن خطة شاملة لتعزيز التطوير العمراني والخدمي في مدينة المخا، وتلبية احتياجات المواطنين وتحسين حياتهم اليومية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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