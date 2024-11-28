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الرئيسية اخبار اليمن

محامي صالح يكشف كيف انتقمت جماعة الحوثي من مصر - أخبار كلمتك

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محامي صالح يكشف كيف انتقمت جماعة الحوثي من مصر - أخبار كلمتك

محامي صالح يكشف كيف انتقمت جماعة الحوثي من مصر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 28 نوفمبر 2024 08:40 مساءً - كلمتك/خاص

كشف المحامي محمد المسوري عن قيام جماعة الحوثي بانتقام اقتصادي من مصر، حيث أشار إلى أن تغييرات الحوثيين في مسار السفن التجارية قد تسببت في خسارة مصر حوالي 6 مليار دولار من إيرادات قناة السويس. وأوضح المسوري أن هذه الخسائر مستمرة في الوقت الحالي، ويبدو أن الحوثي يهدف من خلالها إلى إضعاف الاقتصاد المصري.

وأضاف المسوري أن السبب وراء هذا الانتقام يعود إلى دعم مصر لثوار اليمن الأحرار خلال ثورة 1962م، التي أسفرت عن تحرير اليمن من حكم أجداد الحوثي من أسرة حميدالدين. وقال المسوري إن الحوثي، عبر هذا التصعيد الاقتصادي، يسعى للانتقام من مصر بسبب موقفها التاريخي في دعم الشعب اليمني في مقاومة حكم الحوثيين.

وأشار المسوري إلى أن الحوثيين يتعاونون بشكل غير مباشر مع الكيان الإسرائيلي، حيث يساهمون في تحقيق أهداف الصهاينة المتعلقة بتهجير الفلسطينيين إلى سيناء. وأكد المسوري أن الحوثيين لم يستهدفوا أي من المواقع العسكرية الإسرائيلية أو السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر، ما يعد دليلاً على دعمهم غير المباشر للمخططات الإسرائيلية.

وفي ختام حديثه، حذر المسوري من تداعيات هذا التعاون بين الحوثيين وإسرائيل، معتبرًا أنه يهدد الأمن القومي العربي في المنطقة.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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