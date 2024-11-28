محامي صالح يكشف كيف انتقمت جماعة الحوثي من مصر - أخبار كلمتك

كشف المحامي محمد المسوري عن قيام جماعة الحوثي بانتقام اقتصادي من مصر، حيث أشار إلى أن تغييرات الحوثيين في مسار السفن التجارية قد تسببت في خسارة مصر حوالي 6 مليار دولار من إيرادات قناة السويس. وأوضح المسوري أن هذه الخسائر مستمرة في الوقت الحالي، ويبدو أن الحوثي يهدف من خلالها إلى إضعاف الاقتصاد المصري.

وأضاف المسوري أن السبب وراء هذا الانتقام يعود إلى دعم مصر لثوار اليمن الأحرار خلال ثورة 1962م، التي أسفرت عن تحرير اليمن من حكم أجداد الحوثي من أسرة حميدالدين. وقال المسوري إن الحوثي، عبر هذا التصعيد الاقتصادي، يسعى للانتقام من مصر بسبب موقفها التاريخي في دعم الشعب اليمني في مقاومة حكم الحوثيين.

وأشار المسوري إلى أن الحوثيين يتعاونون بشكل غير مباشر مع الكيان الإسرائيلي، حيث يساهمون في تحقيق أهداف الصهاينة المتعلقة بتهجير الفلسطينيين إلى سيناء. وأكد المسوري أن الحوثيين لم يستهدفوا أي من المواقع العسكرية الإسرائيلية أو السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر، ما يعد دليلاً على دعمهم غير المباشر للمخططات الإسرائيلية.

وفي ختام حديثه، حذر المسوري من تداعيات هذا التعاون بين الحوثيين وإسرائيل، معتبرًا أنه يهدد الأمن القومي العربي في المنطقة.