مشاهير العرب - «حلال حلال».. دياب يطرح أحدث أغانيه - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 28 نوفمبر 2024 10:24 مساءً - أطلق الفنان دياب أحدث أغانيه تحت اسم «حلال حلال»، وذلك عبر قناته بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» ومختلف المنصات الغنائية.

وتم طرح أغنية «حلال حلال» على طريقة الفيديو كليب، وهي من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان تاج، وتوزيع كولبيكس، من إخراج أشرف رمضان.

كلمات أغنية «حلال حلال» لـ دياب

و تقول كلمات أغنية «حلال حلال»:

«بابات

بالجدعنة مش بالعضلات

نكسب فلوس نعمل علاقات

وفى التاريخ بانين حضارات اثارات

هنا بابات

وبالأدب مش بالحوارات

وفي أي مكان بنسيب بصمات

وبالحلال نعمل ايرادات

حلال حلال

مشي الحال

بتضيق علينا بس احنا رجال

بتميل علينا بس احنا تقال

ولاد حلال وعلى اى حال لو تقلت كتفنا شيال

أبطال

مالناش في شغل القيل والقال

زود حموله نرفع اثقال

عدلين ومالناش ف البطال ابطال

هنا أهرام

وبالشهامه مش ب الاجرام

بنزيد نزيد مانخس جرام

اساطير

وبالأصول مش بالتحوير

هيبتنا حاضره مقامنا كبير

معاكو حبه معانا كتير

هنا مشاهير

ونولنا اعجاب الجماهير

ماتشوفش مننا غير تقدير

مسعاش في شر انا بسعي ف خير».

آخر أعمال دياب

مؤخرا طرح دياب أغنية تحت عنوان «حكاية متتنسيش»، تزامنا مع احتفالات ذكرى نصر أكتوبر المجيد.

أغنية «حكاية متتنسيش» لـ دياب من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان أدهم دهيمة، وإنتاج فني إسلام عبد الحكيم، وإخراج أحمد النبوي، وإنتاج المتحدة للإنتاج الفني، ومن كلماتها: «في 6 أكتوبر إتغير تاريخ الكون عزيمة وصبر فينا عمرها ما قلت، وقالوا علينا موتنا وكل شيء مضمون بإيد أبطالنا موازين القوى اختلت وجبنا الحق لبلادنا.. بطولة عملها أجدادنا ومنهم خدنا قوتنا وبنورثها لولادنا حكاية ما تتنسيس تاريخ ما بينتهيش.