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مقرب من طارق صالح يتحدث عن هذا الامر الحوثي - أخبار كلمتك

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مقرب من طارق صالح يتحدث عن هذا الامر الحوثي - أخبار كلمتك

مقرب من طارق صالح يتحدث عن هذا الامر الحوثي - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 28 نوفمبر 2024 08:40 مساءً - كلمتك/خاص

انتقد السياسي عبدالكريم المدي تصريحات جماعة الحوثي حول ما وصفته بـ "نصر حزب الله" في كوكب نبتون، مؤكدًا أنها مجرد أكاذيب تسوقها الجماعات الموالية لإيران. وقال المدي في تدوينة له: "لا يوجد أكذب من هذه الجماعات والعاهات، حزب الله انهار بالفعل".

وأوضح المدي أن حزب الله خسر أكثر من 5,000 عنصر في ضربات دقيقة نفذتها القوات الإسرائيلية، بالإضافة إلى قيادات الحزب من الصفوف الأول والثاني والثالث، الذين تفرقوا واختبأوا في مخابئ بحثًا عن أمان في السفارات اللبنانية. كما أشار إلى أن معظم قدرات الحزب العسكرية ومنشآته قد تم تدميرها، بما في ذلك الأموال التي كانت مخزنة في البدرومات والحسينيات.

وأكد المدي أن حزب الله، الذي كان يُعتبر رمزًا للمقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي، قد تحول إلى جماعة منبوذة في الشارع اللبناني والعربي بسبب أفعاله في لبنان وسوريا واليمن. وأضاف أن الحوثي يحاول تزوير الحقائق وتغطية الهزيمة التي اعترف بها حزب الله، مشيرًا إلى أن الجماعة تسعى لرفع معنويات أتباعها عبر الأكاذيب.

واختتم المدي بتأكيد تضامنه الكامل مع الشعب اللبناني، مقدما تعازيه لأسر الشهداء الذين سقطوا في قصف الاحتلال الإسرائيلي على الأحياء المدنية في لبنان، داعيًا للشفاء العاجل للجرحى.

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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