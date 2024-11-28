لتسوق آمن خلال الجمعة البيضاء، اتبع هذه الخطوات حتى لا تقع فريسة للاحتيال الإلكتروني والقرصنة - أخبار كلمتك

لتسوق آمن خلال الجمعة البيضاء، اتبع هذه الخطوات حتى لا تقع فريسة للاحتيال الإلكتروني والقرصنة - أخبار كلمتك

اول ظهور لمحافظ البنك المركزي بعدن والكشف عن مناقشة هذا الامر - أخبار كلمتك

اول ظهور لمحافظ البنك المركزي بعدن والكشف عن مناقشة هذا الامر - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - شقيق محمد رحيم يعلن عن إقامة عزاء آخر في كفر الشيخ - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - شقيق محمد رحيم يعلن عن إقامة عزاء آخر في كفر الشيخ - أخبار كلمتك

أستاذ طرق: خط الرورو المصري الإيطالي استفادة من موقع مصر المتميز.. وبوابة لأوروبا - أخبار كلمتك

أستاذ طرق: خط الرورو المصري الإيطالي استفادة من موقع مصر المتميز.. وبوابة لأوروبا - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:30 - يوفر السلع الأساسية بأسعار مخفضة.. غدا انطلاق أسواق اليوم الواحد بمحافظة الجيزة - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:30 - يوفر السلع الأساسية بأسعار مخفضة.. غدا انطلاق أسواق اليوم الواحد بمحافظة الجيزة - أخبار كلمتك

بعد قرار الأهلي، غرامة إمام عاشور ثاني أكبر عقوبة مالية في تاريخ النادي - أخبار كلمتك

بعد قرار الأهلي، غرامة إمام عاشور ثاني أكبر عقوبة مالية في تاريخ النادي - أخبار كلمتك

ميلان يعلن رسميا تجديد عقد نجمه حتى 2029 - أخبار كلمتك

ميلان يعلن رسميا تجديد عقد نجمه حتى 2029 - أخبار كلمتك

الرياض يزيد أوجاع الفتح ويفوز بهدفين في الدوري السعودي (فيديو) - أخبار كلمتك

الرياض يزيد أوجاع الفتح ويفوز بهدفين في الدوري السعودي (فيديو) - أخبار كلمتك

أبرزها الزمالك، مواعيد مباريات مودرن سبورت بمسابقة كأس الرابطة - أخبار كلمتك

أبرزها الزمالك، مواعيد مباريات مودرن سبورت بمسابقة كأس الرابطة - أخبار كلمتك

الجيش السوري يدفع بتعزيزات عسكرية لصد هجوم هيئة تحرير الشام على حلب - أخبار كلمتك

الجيش السوري يدفع بتعزيزات عسكرية لصد هجوم هيئة تحرير الشام على حلب - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

افتتاح فرع جديد لشواطئ عدن برعاية هذا المسؤول المحلي - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
افتتاح فرع جديد لشواطئ عدن برعاية هذا المسؤول المحلي - أخبار كلمتك

افتتاح فرع جديد لشواطئ عدن برعاية هذا المسؤول المحلي - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 28 نوفمبر 2024 08:23 مساءً - كلمتك/ خاص

برعاية محافظ محافظة عدن الأستاذ أحمد حامد الملس
وبحضور وكيل المحافظة لشؤون التربية الأستاذ عوض مبجر والمهندس فتحي علوي السقاف مدير الوحدة التنفيذية للمشاريع الممولة خارجياً في العاصمة عدن

تم اليوم افتتاح فرع حلويات شواطئ عدن - فرع كريتر في أجواء احتفالية مميزة، بحضور نخبة من الوجاهات والأعيان المجتمعية، إضافة إلى عدد كبير من العملاء والمتابعين الذين شاركونا هذه اللحظات السعيدة.

يُعد هذا الافتتاح إضافة نوعية لسلسلة مطاعم شواطئ عدن السياحية، التي تهدف دائمًا إلى تقديم الأفضل لعملائها من خلال جودة الخدمة وتميز المنتجات.

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

إخترنا لك

بينما تنتهي المهلة اليوم.. زحف مسلح غير مسبوق الى صنعاء - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق