افتتاح فرع جديد لشواطئ عدن برعاية هذا المسؤول المحلي - أخبار كلمتك

برعاية محافظ محافظة عدن الأستاذ أحمد حامد الملس

وبحضور وكيل المحافظة لشؤون التربية الأستاذ عوض مبجر والمهندس فتحي علوي السقاف مدير الوحدة التنفيذية للمشاريع الممولة خارجياً في العاصمة عدن

تم اليوم افتتاح فرع حلويات شواطئ عدن - فرع كريتر في أجواء احتفالية مميزة، بحضور نخبة من الوجاهات والأعيان المجتمعية، إضافة إلى عدد كبير من العملاء والمتابعين الذين شاركونا هذه اللحظات السعيدة.

يُعد هذا الافتتاح إضافة نوعية لسلسلة مطاعم شواطئ عدن السياحية، التي تهدف دائمًا إلى تقديم الأفضل لعملائها من خلال جودة الخدمة وتميز المنتجات.