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بعد تهديد بوتين باستخدامه في قصف كييف، معلومات عن الصاروخ الروسي أوريشنيك  - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الخميس 28 نوفمبر 2024 10:35 مساءً - هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال كلمته بمؤتمر صحفي في أستانا، اليوم الخميس، بضرب العاصمة الأوكرانية كييف بصاروخ روسي جديد عابر للقارات وفرط صوتي من طراز أوريشنيك.

بوتين يهدد باستخدام صاروخ أوريشنيك ضد كييف 

وجاء في الكلمة التي ألقاها بوتين بأستانا اليوم:"لا نستبعد استخدام أوريشنيك ضدّ المنشآت العسكرية ومنشآت الصناعة العسكرية أو مراكز صناعة القرار، بما في ذلك في كييف".

 

وتجدر الإشارة إلى أن صاروخ أوريشنيك، هو  نظام صاروخي أرضي متنقل روسي متوسط المدى، ويعني اسمه "شجرة البندق"، تفوق سرعته سرعة الصوت، ويمكنه أن يقطع مسافة تتجاوز 5 آلاف كيلومتر.

قدرات الصاروخ أوريشنيك الروسي 

وأوضح بوتين، أن الصاروخ أوريشنيك لا يمكن التصدي له، وأعلنت موسكو عن استخدامه لأول مرة يوم 21  نوفمبر الجاري، ضد منشأة عسكرية في أوكرانيا.

وبإمكان الصاروخ حمل حمولات مختلفة، ويستطيع الوصول إلى ارتفاعات لا يمكن للدفاعات الجوية الموجودة في العالم الوصول إليها، وفقًا لصحيفة إزفيستيا الروسية.

ومن جانبه قال قائد القوات الروسية للصواريخ الإستراتيجية سيرجي كاراكاييف:" إن  الإستخدام المكثف للصاروخ قد يكون مشابها لاستخدام سلاح نووي، وأوضح أن تطوير منظومة أوريشنيك جاء بأمر من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في يوليو 2023".

وفي السياق ذاته ذكر الباحث  في معهد الأمم المتحدة لأبحاث نزع السلاح في جنيف، بافيل بودفيغ، أن الصاروخ "يمكنه أن يهدد أوروبا بأكملها تقريبا".

ويوم الأحد الماضي، قال ديمتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي إن صاروخ "أوريشنيك" الروسي يمكنه إلحاق أضرار بالغة بالعواصم الغربية خلال دقائق.

واختيار روسيا اسم "أوريشنيك" للصاروخ له دلالة تاريخية مستمدة من تراث الثقافة السلافية، إذ كان ينظر إلى شجرة البندق قديما باعتبارها رمزا للحماية من قوى الشر والعوامل الطبيعية المدمرة مثل العواصف والصواعق، لامتلاكها قوة سحرية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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