محلل سياسي: حماس قد توكل السلطة الفلسطينية للتفاوض على وقف حرب غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 28 نوفمبر 2024 10:19 مساءً - قال الدكتور خليل عزيمة، الباحث والمحلل السياسي، إن الوضع في قطاع غزة يختلف عن الوضع في لبنان، لا سيما وأن الاحتلال عقد اتفاقية وقف إطلاق النار بوساطة أمريكية من خلال الحديث مع حكومة دولة، ومن ثم تبلور عن المحادثات اتفاق قام على شرط انتشار جيش نظامي «الجيش اللبناني» في جنوب البلاد.

وقف إطلاق النار في لبنان



وأضاف «عزيمة» خلال مداخلة بقناة «القاهرة الإخبارية»، أن وقف إطلاق النار في لبنان، كان فرصة لإسرائيل لالتقاط الأنفاس، بعد أن أرهقتها جبهة لبنان بشكل كبير، وكبدتها المقاومة عددا كبيرا من الخسائر على مستوى المعدات والأفراد، فضلًا عن إجبار عدد كبير من مستوطنيه على النزوح من مستوطنات الشمال.



وقف الحرب في غزة

وتابع المحلل السياسي، في قطاع غزة الضحايا أكثر والمأساة أكبر مقارنة بلبنان، ولكن المُعضلة التي تعيق وقف إطلاق النار، هي عدم وجود دول مستعدة لممارسة الضغط على إسرائيل وحماس لوقف الحرب مثلما حدث في لبنان، والمجتمع الدولي يرفض التعامل مع حركة حماس، على الرغم من أنها جزء هام وأساسي من المكون الفلسطيني.

توكيل السلطة الفلسطينية

وأوضح أنه لحل تلك المُعضلة، والتوصل إلى وقف إطلاق النار مثل لبنان، قد تلجأ حماس إلى استنساخ تجربة حزب الله، من خلال توكيل للسلطة الفلسطينية للتفاوض لوقف الحرب، ما قد يخلق انفراجه ويدفع دول فاعلة إلى الضغط على إسرائيل لإنهاء حرب الإبادة على قطاع غزة.

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