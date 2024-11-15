زلزال بقوة 4.9 درجة يضرب ولاية ملاطيا التركية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 10:51 صباحاً - أعلنت وكالة الطوارئ والكوارث التركية “آفاد”، صباح الجمعة، عن وقوع زلزال في مدينة ملاطيا جنوب شرق تركيا.

وقالت “آفاد” التركية، في بيان، إن زلزال بقوة 4.9 درجات ضرب منطقة دوغان شهير عند الساعة 10:46ص.

وأضافت وكالة الطوارئ والكوارث التركية أنه الزلزال وقع على عمق 7 كيلومترات تحت سطح الأرض.

وتابعت وكالة الطوارئ والكوارث التركية أنه لم يسجل خسائر في الأرواح والمباني، فيما شعر المواطنين بقوة الزلزال في ملاطيا والولايات المحيطة بها.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.