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استشهاد 12 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على غزة منذ فجر اليوم - أخبار كلمتك

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استشهاد 12 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على غزة منذ فجر اليوم - أخبار كلمتك

استشهاد 12 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على غزة منذ فجر اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 10:08 صباحاً -  أفادت مصادر طبية باستشهاد 12  فلسطينيا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة في قطاع غزة منذ فجر اليوم.

يذكر أن حكومة بنيامين نتنياهو، وضعت مخططا كاملا لـ حكم غزة من خلف ستار لسنوات مقبلة عبر السيطرة الأمنية من دون تعيين حاكم عسكري.

ووفق صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، يخطط جيش الاحتلال الإسرائيلي لإدارة الأمن، في قطاع غزة من دون حكومة عسكرية، وذلك من خلال السيطرة على الممرات والمحاور التي بناها والبقاء في محور فيلادلفيا.

 

 وحسب الصحيفة، فإن هذا الوجود الاستخباراتي العملياتي، من شأنه منح الأمن لسكان إسرائيل في غياب تسوية سياسية أو صفقة رهائن، وينوي جيش الاحتلال تنفيذ مخطط السيطرة على غزة عبر "ممرات آمنة"، تشمل محور فيلادلفيا، بالإضافة إلى منطقة أمنية بعرض حوالي كيلومتر على طول كامل حدود غزة مع الاحتلال من جهة القطاع.

 

وتابعت الصحيفة، أن التحرك الذي يتم الآن في غزة، خاصة بشمال قطاع، يأتي لمنع استعادة قدرات حركتي حماس والجهاد الإسلامي على شن حرب ضد مستوطني الغلاف.

 

نشرت الصحيفة مزاعم، اسمتها الأهداف التي يحاول الجيش الإسرائيلي تحقيقها من خلال الممرات التي يقيمها في غزة:

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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