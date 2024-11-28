دفنوهم بالصرف الصحي، صدفة تقود للعثور على جثامين مهاجرين غير شرعيين فى ليبيا (صور) - أخبار كلمتك

دفنوهم بالصرف الصحي، صدفة تقود للعثور على جثامين مهاجرين غير شرعيين فى ليبيا (صور) - أخبار كلمتك

من بينهم معروف وعمر، الفيفا يعلن مواعيد أولى دورات حكام الفيديو - أخبار كلمتك

من بينهم معروف وعمر، الفيفا يعلن مواعيد أولى دورات حكام الفيديو - أخبار كلمتك

بمشاركة عبد المنعم، نيس يتأخر أمام رينجرز 2-0 بالشوط الأول - أخبار كلمتك

بمشاركة عبد المنعم، نيس يتأخر أمام رينجرز 2-0 بالشوط الأول - أخبار كلمتك

الشوط الأول، توتنهام يتقدم على روما 2-1 في الدوري الأوروبي - أخبار كلمتك

الشوط الأول، توتنهام يتقدم على روما 2-1 في الدوري الأوروبي - أخبار كلمتك

الدوري الأوروبي، مانشستر يونايتد يتعادل مع بودو جليمت 2/2 في الشوط الأول - أخبار كلمتك

الدوري الأوروبي، مانشستر يونايتد يتعادل مع بودو جليمت 2/2 في الشوط الأول - أخبار كلمتك

بصناعة مرموش، فرانكفورت يتقدم بهدف أمام ميتييلاند الدنماركي بالدوري الأوروبي (فيديو) - أخبار كلمتك

بصناعة مرموش، فرانكفورت يتقدم بهدف أمام ميتييلاند الدنماركي بالدوري الأوروبي (فيديو) - أخبار كلمتك

خبير اقتصادي: سياسة سعر الصرف المرن نجحت في إنعاش الاقتصاد - أخبار كلمتك

خبير اقتصادي: سياسة سعر الصرف المرن نجحت في إنعاش الاقتصاد - أخبار كلمتك

«التضامن» تفتتح معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية بنادي الزمالك - أخبار كلمتك

«التضامن» تفتتح معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية بنادي الزمالك - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد اتهامه بالسرقة.. أحمد سعد يساند المخرج عمر زهران - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد اتهامه بالسرقة.. أحمد سعد يساند المخرج عمر زهران - أخبار كلمتك

وزير الشباب يلتقي مجلس إدارة اتحاد رفع الأثقال بتشكيله الجديد - أخبار كلمتك

وزير الشباب يلتقي مجلس إدارة اتحاد رفع الأثقال بتشكيله الجديد - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الدوري الأوروبي، فوز بيلباو وليون وباوك وبلزن وتعادل جالطة سراي - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الدوري الأوروبي، فوز بيلباو وليون وباوك وبلزن وتعادل جالطة سراي - أخبار كلمتك

الدوري الأوروبي، فوز بيلباو وليون وباوك وبلزن وتعادل جالطة سراي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 28 نوفمبر 2024 10:31 مساءً - تقدم فريق أتلتيك بيلباو الإسباني لوصافة ترتيب مسابقة الدوري الأوروبي، عقب فوزه بنتيجة 3-0 على ضيفه إيلفسبورج السويدي، في المباراة التي جرت مساء اليوم الخميس، على ملعب سان ماميس، في الجولة الخامسة من نظام الدوري باليورباليج.

أهداف مباراة بيلباو وإيلفسبورج وترتيب الفريقين

وافتتح بويرو آداما التسجيل مبكرا في الدقيقة السادسة لفريق بيلباو، فيما أضاف زميلاه بينيات برادوس وجوركا جوروزيتا الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 24 و54 على الترتيب.

ورفع أتلتيك بيلباو رصيده إلى 13 نقطة، بفارق الأهداف خلف لاتسيو، بينما تجمد رصيد إيلفسبورج عند 4 نقاط في المركز الـ27.

نتائج المباريات الأخرى بنفس الجولة في الدوري الأوروبي

وأسفرت باقي المباريات التي أقيمت اليوم الخميس، بنفس الجولة عن فوز فيكتوريا بلزن التشيكي 2-1 على مضيفه دينامو كييف الأوكراني، وليون الفرنسي على مضيفه كارباج أجدام الأذربيجاني 4-1، وباوك سالونيكا اليوناني على مضيفه ريجاس فوتبولا سكولا اللاتفي 2-0.

وتعادل ألكمار الهولندي 1-1 مع ضيفه جالطة سراي التركي، وأندرلخت البلجيكي مع ضيفه بورتو البرتغالي 2-2.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 12:01 - وزير العدل يعقد عدة لقاءات مع نظرائه من الدول العربية.. تعزيزًا للتعاون القضائي «صور» - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق