الدوري الأوروبي، فوز بيلباو وليون وباوك وبلزن وتعادل جالطة سراي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 28 نوفمبر 2024 10:31 مساءً - تقدم فريق أتلتيك بيلباو الإسباني لوصافة ترتيب مسابقة الدوري الأوروبي، عقب فوزه بنتيجة 3-0 على ضيفه إيلفسبورج السويدي، في المباراة التي جرت مساء اليوم الخميس، على ملعب سان ماميس، في الجولة الخامسة من نظام الدوري باليورباليج.

أهداف مباراة بيلباو وإيلفسبورج وترتيب الفريقين

وافتتح بويرو آداما التسجيل مبكرا في الدقيقة السادسة لفريق بيلباو، فيما أضاف زميلاه بينيات برادوس وجوركا جوروزيتا الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 24 و54 على الترتيب.

ورفع أتلتيك بيلباو رصيده إلى 13 نقطة، بفارق الأهداف خلف لاتسيو، بينما تجمد رصيد إيلفسبورج عند 4 نقاط في المركز الـ27.

نتائج المباريات الأخرى بنفس الجولة في الدوري الأوروبي

وأسفرت باقي المباريات التي أقيمت اليوم الخميس، بنفس الجولة عن فوز فيكتوريا بلزن التشيكي 2-1 على مضيفه دينامو كييف الأوكراني، وليون الفرنسي على مضيفه كارباج أجدام الأذربيجاني 4-1، وباوك سالونيكا اليوناني على مضيفه ريجاس فوتبولا سكولا اللاتفي 2-0.

وتعادل ألكمار الهولندي 1-1 مع ضيفه جالطة سراي التركي، وأندرلخت البلجيكي مع ضيفه بورتو البرتغالي 2-2.

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