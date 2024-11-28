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الرياضة - 10:24 - استشهاد 4 مواطنين وإصابة آخرين جراء غارات الاحتلال على مدينة خان يونس - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:24 - استشهاد 4 مواطنين وإصابة آخرين جراء غارات الاحتلال على مدينة خان يونس - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:24 - استشهاد 4 مواطنين وإصابة آخرين جراء غارات الاحتلال على مدينة خان يونس - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 28 نوفمبر 2024 10:24 مساءً - شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة من الغارات الجوية على مناطق متفرقة في جنوب قطاع غزة وتحديدًا مدينة خان يونس التي تؤوي عددًا كبيرًا من النازحين.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بارتقاء 4 مواطنين وأصيب عدد آخر جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي خيمة للنازحين في خان يونس، حيث ينتهج سياسة التدمير الشامل في الحرب على قطاع غزة والتي تستهدف النازحين والأبرياء بشكل مستمر ومتعمد.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44.330 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 104.933 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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