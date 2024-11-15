قبل مواجهة النصر الليبي، تدريبات خفيفة للاعبي الزمالك بفندق الإقامة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 02:06 مساءً - ألقى البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محاضرة فنية على اللاعبين ظهر اليوم الجمعة بفندق الإقامة ببنغازي، استعدادًا لمباراة النصر الليبي الودية في اعتزال خالد حسين.

وعقب المحاضرة الفنية خاض الفريق تدريبات خفيفة في مقر فندق الإقامة، استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام فريق النصر الليبي.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مباراة ودية أمام النصر الليبي اليوم في مهرجان اعتزال خالد حسين نجم الكرة الليبية.

موعد مباراة الزمالك والنصر الليبي

تقرر إقامة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الودية أمام النصر الليبي في الثامنة والنصف مساء اليوم الجمعة، بعدما كان مقررًا لها الثامنة مساءً.

وجاء تأخير موعد انطلاق المباراة لمدة 30 دقيقة بسبب بعض الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والنصر الليبي

تنقل مباراة الزمالك والنصر الليبي عبر قناة نادي الزمالك.

تحديد برنامج مباراة اعتزال خالد حسين نجم الكرة الليبية

تحدد برنامج مباراة اعتزال خالد حسين نجم الكرة الليبية، والتي ستجمع بين فريقي النصر الليبي والزمالك، والمقرر لها مساء اليوم الجمعة على ملعب شهداء بنينا بمدينة بني غازي في ليبيا.

ويفتح ستاد شهداء بنينا أبوابه لحضور الجماهير في الخامسة والنصف مساءً، قبل استعراض فيلم وثائقي عن مسيرة خالد حسين مع دخول اللاعب لأرضية الملعب، لتحية الجماهير والحضور في مهرجان اعتزاله.

وعقب ذلك سيتم إقامة حفل تكريم لبعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك داخل أرضية الملعب قبل انطلاق المباراة.

ومن المقرر أن يبدأ اللقاء بمشاركة خالد حسين مع فريق النصر، على أن تتوقف المباراة في الدقيقة الثامنة، والتي تحمل نفس رقم قميص اللاعب، قبل أن تُستكمل المباراة بصورة طبيعية.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وصلت مساء الأربعاء الماضي إلى ليبيا للمشاركة في مهرجان اعتزال خالد حسين نجم الكرة الليبية، ويترأس البعثة أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة.

المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك والنصر الليبي

يعقد اليوم الجمعة المؤتمر الصحفي الخاص بمهرجان اعتزال اللاعب الليبي خالد حسين، والذي يقام بمشاركة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وسيعقد خالد حسين لاعب منتخب ليبيا السابق مؤتمرًا صحفيًا في الرابعة عصر اليوم، على أن يعقبه مؤتمر صحفي لجهازي الزمالك والنصر الليبي في الرابعة والنصف عصرًا.

مباراة اعتزال خالد حسين نجم منتخب ليبيا



وتولى أحمد سليمان عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء والمشرف على الكرة، الاتفاق على كافة تفاصيل المباراة.

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