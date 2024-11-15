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الرياضة - 02:16 - بتخفيضات تصل إلى 50%.. افتتاح سوق اليوم الواحد في القاهرة - أخبار كلمتك

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الرياضة - 02:16 - بتخفيضات تصل إلى 50%.. افتتاح سوق اليوم الواحد في القاهرة - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:16 - بتخفيضات تصل إلى 50%.. افتتاح سوق اليوم الواحد في القاهرة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 15 نوفمبر 2024 02:16 مساءً - سوق اليوم الواحد.. افتتحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الجمعة، أول أسواق اليوم الواحد بالقاهرة، لتوفير السلع الغذائية عالية الجودة بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق بنسب تبدأ من 20% وتصل إلى50% في بعض السلع.

ومن المقرر تنظيم سوق اليوم الواحد في كل يوم جمعة بمنطقة مختلفة، مثل المرج والسلام والحى العاشر و15 مايو، لتخفيف العبء عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة وتقديم مختلف صور الدعم الممكنة لهم.

مكان سوق اليوم الواحد

ويتواجد سوق اليوم الواحد أمام مسجد آل رشدان وبوابة 10 و11 بقاعة المؤتمرات ويعمل من الساعة الثامنة صباحا وحتى الخامسة مساء، وتم الدفع فيه بأكثر من 50 سيارة قابلة للزيادة بالتنسيق مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين لبيع كل السلع الأساسية كالزيت والسكر والأرز والمسلى والمكرونة، إلى جانب اللحوم والدواجن والأسماك، والألبان والجبن، والخضار والفاكهة، إلى جانب توافر البيض.

سوق اليوم الواحد

أسعار السلع بأسواق اليوم الواحد

- دقيق فاخر 72% 1 كيلو بسعر: 17 جنيها.

- سميد بسبوسة 1 کیلو بسعر: 20 جنيها.

- خلطة دجاج بسعر: 25 جنيها.

- خلطة الكيك (علبة 400 جرام) بسعر: 25 جنيها.

سوق اليوم الواحد

- كيس دقيق الحبة الكاملة 1 كيلو بسعر: 18 جنيها.

- دقيق فاخر 72% 5 كيلو بسعر: 75 جنيها.

- كيس مكرونة الكوثر 400 جرام بسعر: 8 جنيهات.

- كيس مكرونة الكوثر1 كيلو بسعر: 20 جنيها.

- كيس مكرونة ريجيم 400 جرام بسعر: 10 جنيهات.

- 10 كيس مكرونة اسباجتي 500 جرام بسعر: 12 جنيها.

سوق اليوم الواحد

- دقيق جولد 1 كجم بسعر: 17.5 جنيه.

- بقسماط مطحون نصف كيلو بسعر: 19 جنيها.

- بقسماط مطحون نصف كيلو بسعر: 9 جنيهات.

- سميد بلاستيك نصف كيلو بسعر: 10 جنيهات.

- شبكة 3 كيلو بطاطس بسعر: 50 جنيها.

- 3 كيلو طماطم بسعر: 25 جنيها.

سوق اليوم الواحد

- شاي بيوتي ناعم 250 جرام بسعر: 30 جنيها.

- سكر معبأ 1 كيلو بسعر: 32 جنيها.

- طبق البيض بسعر: 150 جنيها.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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