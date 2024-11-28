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محكمة إستئناف لحج ومحاكمها الابتدائية تنجز (948) قضية خلال الربع الأول للعام الحالي - أخبار كلمتك

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محكمة إستئناف لحج ومحاكمها الابتدائية تنجز (948) قضية خلال الربع الأول للعام الحالي - أخبار كلمتك

محكمة إستئناف لحج ومحاكمها الابتدائية تنجز (948) قضية خلال الربع الأول للعام الحالي - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 28 نوفمبر 2024 08:07 مساءً - كلمتك / المركز الاعلامي

تمكنت  محكمة استئناف لحج والمحاكم الابتدائية التابعة لها من إنجاز (948) قضية خلال الربع الأول من العام القضائي ١٤٤٦ه‍ من إجمالي القضايا الواردة إليها خلال العام والمرحلة من أعوام سابقة
وبلغ إجمالي القضايا التي أنجزتها الشعب الاستئنافيةخلال الفترة المذكورة (111) قضية من إجمالي القضايا الواردة إليها خلال ذات الفترة والمرحلة من أعوام سابقة.

وفي السياق، أكد مدير عام محكمة استئناف لحج، الاستاذ عادل عبدان أن الشعبة الجزائية أنجزت (58) قضية والشعبة المدنية والشخصية الأولى (33) قضية كما أنجزت الشعبة المدنية والشخصية الثانية (20) قضية خلال ذات الفترة.

ولفت مدير عام محكمة استئناف لحج إلى أن المحاكم الابتدائية بلحج أنجزت خلال الربع الأول من العام الحالي (837) قضية من إجمالي القضايا الواردة إليها خلال الفترة المحددة والمرحلة من الأعوام السابقة.

وأشار إلى أن محكمة الحوطة الابتدائية قد جاءت في المرتبة الاولئ من حيث كمية القضايا المنجزة إذ بلغ إجمالي القضايا المنجزة خلال الربع الأول من العام ١٤٤٦ه‍ (329) قضية وكانت محكمة الحبيلين الابتدائية في المرتبة الثانية حيث أنجزت (190) قضية وكانت محكمة لبعوس الابتدائية في المرتبة الثالثة بـ(43) قضية وفي المرتبة الرابعة كانت كلا من محكمة المقاطرة ومحكمة الحد الابتدائية بـ(40) قضية.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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