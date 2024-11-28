تعالٍ وتطاول وبحث عن الترند، ويجز ورامي صبري في مرمى هجوم النقاد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 28 نوفمبر 2024 10:23 مساءً - أزمة ويجز ورامي صبري، لا تزال أزمة ويجز ورامي صبري متصدرة مواقع التواصل الاجتماعي وحديث الجمهور بسبب التصريحات المتبادلة بينهما، خاصة أن الثنائي يتمتعان بقاعدة جماهيرية كبيرة.

أزمة ويجز ورامي صبري

في هذا السياق، كشف عدد من النقاد عن رأيهم في أزمة ويجز ورامي صبري، بعد هجوم الأول على الأخير.

وقالت ماجدة خير الله في تصريح لكلمتك: “إن هذه الأزمة كانت لها سوابق وليست وليدة اللحظة، خاصة أن رامي صبري كان له تصريحات سابقة بها تعالٍ إلى حد ما عن رأيه في الساحة الغنائية، بالإضافة إلى أنه كان قد تحدث عن ويجز في وقت سابق بطريقة جعلت الأخير غاضبا بشكل كبير واستغل الأزمة ورد حاليا”.



وأضافت: “ليس من حق أي مطرب أن يكون قاضيًا على زملائه، ويجب أن يكون لبقًا في حديثه عنهم حتى لا يقع في مشكلات، بالإضافة إلى أن ويجز أصبح له قاعدة جماهيرية كبيرة ولم يعد يحتاج إلى استغلال الترند”.

بينما قال الناقد الموسيقي مصطفى حمدي في تصريح خاص لكلمتك: “أنا أرى أن ويجز يستغل الترند والمواقف للترويج إلى أغانيه وهو دايما متعمد أن يتصدر الترند بمشكلات وأزمات قبل طرح أي أغنية له من أجل الدعاية وهو ناجح في ذلك، بينما رامي صبري لم يسئ إليه بل بالعكس تحدث بشكل فني نظرا لمسيرته الفنية ودراسته للموسيقى بالتأكيد كلامه ليس به لغط”.



وأضاف: “ولكن ويجز أشعل الأزمة وتطاول من أجل أن يفكر الجمهور به، خاصة أن في عام 2024، لم يطرح سوى أغنية واحدة ولم تنَل النجاح المطلوب لذلك لجأ إلى الصفحات الممولة، بالإضافة إلى أن ويجز مسيرته كاملة مفيهاش سوى 3 أغانٍ وأنا أرى أن الذي فعله ويجز دعاية رخيصة لأغنيته الجديدة”.

وكان مطرب الراب الشاب، ويجز، قد فاجأ جمهوره ومتابعيه، بإشعال الأزمة من جديد بينه وبين الفنان رامي صبري، بعد دعم الشاعر تامر حسين.

في هذا السياق، أعاد ويجز، منشور تامر حسين، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وعلق عليه بقوله: "حصل خير يا جماعة رامي صبري، ده زي ابني بالظبط وهو شطور وقمور ومجتهد أنا بس في اللقاء كنت حاسه كده بيجامل من ورا قلبه عشان الجمهور ميغلطهوش وفرق أجيال بقي مش بفهم حاجة منه خالص فتلاقيني مخدتش بالي".

رسالة تامر حسين لـ رامي صبري

على الجانب الآخر، حرص الشاعر تامر حسني على دعم رامي صبري، وذلك من خلال منشور كتبه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” موجها حديثه لـ رامي صبري، "شهادتي فيك مجروحة أنت صوت عبقري مش محتاج رأيي وخطواتك ما شاء الله لطريق النجاح بتكبر وتزيد وكل سنة عندك هيت ناجح ومكسر الدنيا ولسة شايف ترتيب أنغامي أنت رقم ٢ في الاستماع بعد الهضبة ألبوم مكانك وفي الصدارة".

وتابع، "تصريح مش موفق مِن ويجز رغم إن شفت له أكتر من لقاء كان راجل مُثقف ومُهذب جايز يكون واخد على خاطره أو فِهم كلامك غلط، إنما الأرقام اللى قالها مش أرقامك ولا الطريقة مُناسبة وأنت الكبير يا روما.. ويجز لو يعرف إنت أول واحد باعتلى أغنية البخت وبتقولى الراجل ده عنده حاجة مختلفة مكنش هيزعل كده دي شهادة حق والله".

رامي صبري يرد على حديث تامر حسين

ورد رامي صبري على تامر حسين وكتب، "حبيبي تامر حسين الشاعر الكبير العظيم شكرا على كلامك الجميل اللي زيك.. ويجز أخويا الصغير وأنا مسامحه وحصل خير".

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