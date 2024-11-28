التضامن تفتتح معرض "ديارنا" للحرف اليدوية والتراثية بنادي الزمالك (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 28 نوفمبر 2024 10:23 مساءً - افتتحت وزارة التضامن الاجتماعي معرض "ديارنا" للحرف اليدوية والتراثية داخل نادي الزمالك، مساء اليوم الخميس، ويستمر حتى مساء السبت المقبل 30 نوفمبر بحديقة النشاط الاجتماعي بالنادي، وذلك تحت إشراف أحمد مؤمن.

تفاصيل إقامة معرض "ديارنا" للحرف اليدوية والتراثية بنادي الزمالك

يقام المعرض تحت رعاية الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي، والكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية.

ويشهد المعرض مشاركة 60 عارضًا وعارضة، بمنتجاتهم اليدوية والتراثية المتميزة، والتصميمات المستوحاة من الثقافة المصرية، حيث يعرض أشغال النحاس والديكورات المتميزة بروعة الصناعة، والمفروشات وأشغال الكروشيه والجلود المتميزة من حقائب السيدات، وغيرها من المنتجات المتميزة، كما يشهد المعرض للمرة الأولى مشاركة جمعية النور والأمل بمنتجاتها المتنوعة المتميزة.

خطة وزارة التضامن الاجتماعي لدعم قطاع الأسر المنتجة

وأكد رامي عباس، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للعلاقات العامة والمراسم وتنظيم المعارض، أن التعاون مع نادي الزمالك في إقامة وتنظيم المعرض داخله، يأتي فى إطار خطة وزارة التضامن الاجتماعي لدعم قطاع الأسر المنتجة وفتح أسواق داخلية وخارجية لتسويق المنتج التراثي المصري، الذي يتميز بحرفية ودقة الصانع والترويج للصناعة التراثية المتميزة قوة مصر الناعمة بما يعزز الطلب على المنتج المحلى تدعيما للاقتصاد الوطنى.

تنظيم عدد من المعارض داخل مختلف الأندية المصرية

وأوضح مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للعلاقات العامة والمراسم وتنظيم المعارض أن الفترة المقبلة ستشهد إقامة وتنظيم عدد من المعارض داخل مختلف الأندية المصرية في مختلف المحافظات، بالإضافة إلى قطاعات أخرى كالبنوك في إطار الترويج للمنتج الحرفي التراثي المصري.

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