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شبورة وأمطار ورياح.. الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الجمعة 29 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

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شبورة وأمطار ورياح.. الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الجمعة 29 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

شبورة وأمطار ورياح.. الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الجمعة 29 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 28 نوفمبر 2024 10:08 مساءً - حالة الطقس غدا الجمعة.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة غدا الجمعة 29 نوفمبر 2024.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الجمعة، طقس بارد ليلاً وفي الصباح الباكر، مائل للبرودة نهاراً علي القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل الحرارة علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس غدا الجمعة 29 نوفمبر 2024

شبورة مائية

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى انتشار شبورة مائية من الساعة 4 إلى الساعة 8 صباحاً، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة الطقس

سقوط أمطار

ونوهت الأرصاد، إلى وجود فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة، على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، تمتد خفيفة إلى مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

نشاط الرياح

وحذرت من نشاط الرياح أحيانًا، على مناطق جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

الظواهر الجوية المتوقعة غدا الجمعة 29 نوفمبر 2024

الظواهر الجوية المتوقعة غدا الجمعة 29 نوفمبر 2024

حالة البحر المتوسط

وبينت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة البحر المتوسط، حيث ستكون حالته معتدلة، وارتفاع الأمواج من (1.5 إلى 2) متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر

أما عن حالة البحر الأحمر، فأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن حالته من معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الأمواج من (2 إلى 2.5) متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة غدا الجمعة 29 نوفمبر 2024

درجات الحرارة غدا الجمعة 29 نوفمبر 2024
المدن/ المحافظات العظمى الصغرى
القاهرة 22 13
العاصمة الإدارية 21 11
6 أكتوبر 21 11
بنها 22 12
دمنهور 22 13
وادي النطرون 21 12
كفر الشيخ 20 13
المنصورة 21 13
الزقازيق 22 12
شبين الكوم 21 12
طنطا 20 13
دمياط 21 14
بورسعيد 20 14
الإسماعيلية 23 13
السويس 22 12
العريش 21 12
رفح 20 11
رأس سدر 21 11
نخل 17 07
كاترين 14 04
الطور 23 12
طابا 21 14
شرم الشيخ 24 16
الإسكندرية 22 14
العلمين 22 13
مطروح 21 13
السلوم 18 12
سيوة 21 13
رأس غارب 22 15
الغردقة 23 15
سفاجا 23 14
مرسى علم 24 16
شلاتين 26 17
حلايب 24 18
أبو رماد 25 16
رأس حدربة 24 18
الفيوم 22 10
بني سويف 21 10
المنيا 22 08
أسيوط 21 08
سوهاج 22 09
قنا 23 11
الأقصر 23 10
أسوان 24 11
الوادي الجديد 21 10
أبو سمبل 23 11

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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